Квартет выступает в городе впервые. Шымкентцам повезло, ведь коллектив – из числа очень популярных, он постоянно гастролирует не только в России, но и в дальнем зару­бежье. В его составе – ученики выдающегося российского гитариста, профессора Александра Фраучи. Сейчас они продолжают его дело, организовав после смерти учителя ежегодный фестиваль-конкурс «Два вечера в ноябре… Александру Фрау­чи посвящается».

Один из четырех музыкантов квартета – Дмитрий Мурин – родом из Шымкента, и, собственно, именно поэтому в жесткий гастрольный тур и был включен казахстанский город. Концерт состоялся на сцене Южно-Казахстанского областного русского драматического театра. В его программе прозвучали лучшие произведения различных музыкальных стилей и эпох – от Барокко до современности. Композиции Л. Боккерини, А. Марчелло, В. А. Моцарта, Ж. Бизе, Дж. Россини, А. Пьяццолла, П. Чайковского в исполнении гитаристов не оставили равнодушными никого. Завершил вечер кюй Курмангазы «Адай», и это вызвало у зрителей настоящий восторг.

Дмитрий Мурин – потомственный музыкант. Его отец и сейчас преподает игру на гитаре в Южно-Казахстанском музыкальном колледже. Когда-то это учебное заведение окончил и сам Дмитрий, а после поступил в Российскую академию музыки им. Гнесиных. Младшие братья Иван и Николай тоже пошли по стопам отца. Все трое с детства увлечены гитарой и не мыслят жизни без этого инструмента.

– Я впервые живьем слушаю квартет гитаристов с учас­тием сына, – говорит Наталья Мурина, мама музыканта, – и чувства переполняют меня. В нашем городе много ценителей музыки, и я счастлива, что Дмитрий сегодня выступает на сцене родного города. Как музыкант, он сложился в Шымкенте, и многие горожане следят за его творчеством, аншлаг в этот вечер служит тому подтверждением.