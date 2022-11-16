На сцене цветы жизни

В Астане прошел гала-концерт фестиваля «Арман асулары».

Фестиваль «Арман асулары» – проект по выявлению и развитию талантов среди детей с особыми образовательными потребностями со всех регионов Казахстана.

– Основная наша цель – поддерж­ка, развитие и укрепление их творческих способностей. Особенность гала-концерта – это сотрудничество детей с профессиональными артистами и творческими коллективами. Для нас было огромной честью работать с такими талантливыми ребятами. Хочется поблагодарить наших дорогих детей и родителей, педагогов за их неоценимый труд. Пусть ваши дети всегда радуют вас и нас, – отметила директор государственной концерт­ной организации «Қазақконцерт» имени Розы Баглановой Актоты Раимкулова.

На гала-концерте в жанрах «Хореография», «Вокал», «Инст­рументальное исполнение», «Жес­товое исполнение песни», «Дизайн национальной одежды» выступили 150 талантливых ребятишек. Участники приехали из Туркестанской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Павлодарской, Северо-Казахстан­ской областей, Шымкента и Астаны. Все они – победители и лауреаты международного конкурса «Жұлдызай», респуб­ликанских, областных детских конкурсов и фестивалей искусств.

– Сегодня состоялась премьера песни «Мейірім керек» на слова Мираса Кадырмурата и музыку Галымбека Исмбергенова в исполнении лауреата I степени XVII фес­тиваля «Жұлдызай» Рузахмета Валиева. Мы надеем­ся, что его новая песня не оставит равнодушными наших слушателей. Одаренному мальчику с тяжелой судьбой всего 12 лет. Он с маленьких лет перенес множество операций. Часто ездил на лечение из пригородного села Шаға в Туркестан и по пути учился петь, слушая радио в такси. Рузахмет в итоге покорил всех зрителей своим обаянием и красивым голосом, – рассказала руководитель международного фестиваля «BI Жұлдызай» Алмагуль Салимбаева.

Талантливые дети выступили на одной сцене со звездами казахстанской эстрады, солис­тами «Қазақконцерт». Среди них – Роза Рымбаева, Айжан Нурмагамбетова, Курмаш Махан, Азамат Желтыркозов, Салтанат Мендыгалиева, Алибек Альмадиев, Рухия Байдукенова, Дидар Абдухалык, Гульдана Акимова (флейта), государственный фольк­лорный ансамбль «Астана сазы», группа «Меломен», фольклорно-этно­графический ансамбль Turan, творческие коллективы Forte Trio и Saz & Soul.

Гостями вечера стали первый в Центральной Азии инклюзивный театр «Қанаттылар» (руководитель – Арнур Искаков), обладательница Гран-при Icon music fest Сочи 2022, лауреат международных конкурсов Алтыншаш Мукатаева, юная певица Севда.