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​На сцене – воины-артисты
Даурен САДВАКАСОВ

Праздничная программа под названием «Мы – Нация Единого Будущего» была подготовлена в рамках праздничных мероприя­тий, приуроченных к Дню образования войск правопорядка, и посвящена 25-летию Независимости страны. Посмотреть на выступления артистов-военнослужащих пришли министр внут­ренних дел Калмуханбет Касымов, депутаты Мажилиса Парламента РК Абай Тасбулатов, Бахытжан Ертаев, Сергей Громов, главнокомандующий Национальной гвардией Руслан Жаксылыков, руководители силовых структур, представители комитетов, департаментов и служб центрального аппарата МВД, ветераны, военнослужащие столичного гарнизона, жители и гости столицы, родители молодых воинов, принявших Военную присягу.

Под руководством начальника Ансамбля песни и танца Национальной гвардии Рахметжана Шамуратова и начальника Центрального оркестра НГ Дархана Рахымгалиева на сцене блистали заслуженные деятели и звезды казахстанской эстрады Маржан Арапбаева, Эльмира Баккали, Мурат Нургазиев, Естай Мукашев, Едиль Хусаинов, Гайни Жумашева, Асхат Таушев, Бауыржан Тургумбаев. В концерте приняли участие также фольклорная группа ан­самбля, вокальная группа Ассамблеи народа Казахстана и детская танцевальная группа «Айналайын».

Завершающим аккордом в исполнении всего коллектива ансамбля прозвучала песня «Қазақстан, қыран дала». От имени министра внутренних дел творческому коллективу преподнесли корзину цветов.

Перед началом концерта гостям показали видеоролики и печатную продукцию о Национальной гвардии. Добавим, что в предверии дня образования войск­ правопорядка в воинских частях столичного гарнизона состоялось торжественное приведение молодого пополнения к Военной присяге.

Национальная гвардия, являясь правопреемником внутренних войск, с первых дней независимос­ти надежно обеспечивает общественную безопасность и охраняет конституционный строй. 10 января 2016 года исполнилось 24 года со дня образования Национальной гвардии Республики Казахстан. И в канун дня образования войск правопорядка в воинских частях по всей стране молодые новобранцы дают клятву на верность служению Отечеству.

Молодые воины, призванные осенью 2015 года для прохождения срочной службы и прошедшие курс молодого бойца, торжественно приняли Военную присягу, чтобы встать в единый строй с полноправными защитниками Отечества. В этот день столичный гарнизон Национальной гвардии пополнили более двухсот молодых воинов.

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