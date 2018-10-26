Статьи На стыке эпох и цивилизаций 26 октября 2018 г. 9:56 Марина Иванова, Уральск Родом из средневековьяОднако в современной городской застройке практически не отслеживается связь с прошлым, в то время как этот прием сделал бы современный вид города индивидуальным, непохожим на другие и, как следствие, более притягательным для туристов, считает архитектор из Санкт-Петербурга, уроженец Уральска Рустам Вафеев.– Сейчас появилось много материалов, в том числе археологических, по которым можно проследить, что земля, на которой расположен Уральск, имеет очень древние традиции, в том числе и городские. Понимание этого возникло уже в нашем столетии с раскопками на городище Жайык, возобновлением исследований на Сарайшыке, которые свидетельствуют, что в XIII–XIV веках на территории края уже существовали города с развитой культурой. Это подтверждают артефакты. Например, изразцы, выполненные с высоким мастерством, действовавшая тогда водопроводная система. Типичные центральноазиатские города, смягченные степным флером, существовали здесь и постепенно исчезли. Однако все это богатство зодчества и прикладного искусства пока никак не используется в современных архитектурных формах, – отмечает архитектор, с большим пиететом относящийся к прошлому.– Мы – наследники, мы стоим на этом фундаменте, это нас обогащает. Посмотрите, какие большие фестивали сегодня проводятся в Саратове, где до основания города существовало городище Увек, – подчеркивает Рустам Вафеев. – Туда съезжаются гости со всей России, участвуют в грандиозных средневековых ярмарках. Думаю, что Уральску нужно брать с них пример в развитии туризма.По словам специалиста, архитектура древних городов Западного Казахстана наиболее близка древнему Хорезму.– Этот регион был тесно связан караванными путями с центром Центральной Азии, – говорит он. – Домонгольские памятники, увенчанные коническими формами, майолика, показывающая высший уровень развития. Здесь были пропорции, мера, тонкое понимание форм, стилей, цвета. К сожалению, вся эта хорезмийская цивилизация была уничтожена монголами, но, с другой стороны, мастера, которые все это создавали, продолжили свою работу в Золотой Орде в новых исторических условиях.Татарский след К 1613 году – дате основания Яицкого городка – от ярчайшей городской культуры золотоордынской эпохи, существовавшей здесь пару веков назад, совершенно ничего не осталось. Однако восточные мотивы в этот период тоже прослеживаются, но связываются они прежде всего с культовыми постройками – татарскими мечетями.По мнению исследователя, татары, проживавшие на территории Яицкого городка, этнически связаны не с Казанью, а с Ногайской ордой, являясь ее потомками. По сути, называть их татарами даже не совсем корректно, потому как они являлись коренными жителями Яика (Урала) и обитали здесь еще до переселения в эту местность казаков. Самый ранний топографический план Уральска относится к 1733 году. На нем явно прослеживается Татарская слобода, центром которой стала мечеть, по традиции ориентированная на Мекку. Но кроме нее в сторону священного для всех мусульман города были направлены и улицы этой части города. Для градостроителей понятно, что весь этот квартал отстроен единовременно. Позже город выгорел от пожара, и улицы были выправлены.– Эту мечеть в народе называли Белой, – говорит архитектор. – И она – первый памятник, сформировавший традицию постройки мечетей. До нашего времени она не сохранилась, ее разобрали в 30-х годах XX века.По словам специалиста, мечети Золотой Орды были совершенно иные, они апеллируют к традициям Хорезма, а ногайские мечети близки мечетям Булгарии. Это простые здания с четырехскатной или двухскатной кровлей с резным многоярусным деревянным минаретом и высоким шпилем. Внутри – всегда один светлый зал, освещаемый со всех сторон. Такая простая архитектура была воспроизведена и в Белой мечети, и в других, которые строились в Уральске впоследствии.С момента разрешения въезда на войсковые земли иногородних граждан население города начинает быстро расти. Много татар приезжает из Казанской губернии, быстро здесь осваиваются, встают на ноги, ведут успешную торговлю. С этим временем связано появление новой Татарской слободы. Ее центром становится другое здание, непохожее на предыдущее, – двухъярусная мечеть достаточно редкой архитектуры. Ее возвели ориентировочно в 80-х годах XIX века. Уже в наше время, благодаря татарской диаспоре Уральска, собравшей средства, она была отреставрирована и сейчас украшает город. В народе ее называют Татарской.Еще одна историческая мечеть Уральска – Красная – аналог Казанской, носящей название Султановская. В годы воинствующего атеизма она осталась без минарета, который был восстановлен в конце 80-х годов XX столетия.Ворота в АзиюВосточные традиции в городских реалиях XIX века продолжил зодчий Иван Андреевич Тец, приглашенный из Петербурга в качестве войскового архитектора. Окончивший Императорскую академию художеств, он построил много уникальных зданий в Уральске. Но, к сожалению, перечислить их все сейчас невозможно, потому что архивы не сохранились. Однако часть зданий, построенных Тецем, до сих пор украшают городские улицы.– У него была внутренняя предрасположенность к восточному стилю, – утверждает Рустам Вафеев. – Откуда она взялась, сказать сложно, так как по происхождению он обрусевший немец, получивший образование в Санкт-Петербурге. Да и этот стиль в те годы не считался модным. Вероятно, влияние на архитектора оказал Уральск, ставший для него настоящими воротами в Азию. Он увидел этот город по-своему и, по сути, начал его создавать снова, возводя с нуля восточные постройки, не имеющие аналогов. Здания, которые были до него, относились либо к классицизму, либо вовсе выбивались из всякой стилистики.Зенитом карьеры Ивана Теца стала русско-киргизская ремесленная школа, в здании которой сейчас находится областной историко-краеведческий музей. Изначально его спроектировал без приезда в Уральск оренбургский архитектор. Однако разработать смету на основании такого плана было невозможно, и вся работа легла на плечи Ивана Теца. Он рассчитал проект с нуля, создав уникальные стилистические нюансы и декоры. На самом деле здание представляет собой комплекс, включающий дворцовые постройки, потрясающей красоты ограду с многочисленными арками, которые, к сожалению, не сохранились до наших дней.– О том, что здание выполнено в мавританском стиле, свидетельствуют подковообразные окна, купола, стрельчатые арки, декоративное оформление, – отмечает Рустам Вафеев. – Можно сказать, что Тец сочинил своеобразный восточный дворец таким, как он представлял себе восточную архитектуру.Спустя более чем 100 лет со дня постройки здание значительно пострадало от неграмотного проведения реставрационных работ. С каждым разом мелкие элементы украшения фасада терялись, сбивалась лепнина, и нынешний облик исторического памятника в деталях очень отличается от первоначального.Но это здание, по крайней мере, сохранилось до нынешних времен, в отличие от другой постройки, которую Вафеев относит к творчеству войскового архитектора, увлекавшегося ориентальным стилем, – атаманской дачи в Войсковом саду. Постройка чрезвычайно сложной конструкции и композиции синхронна эпохе Теца. Кроме того, об его авторстве свидетельствует и присутствие восточных мотивов: та же фантастическая восточная сказка с куполами, только выполненная не в камне, а в дереве.В XIX веке в Уральске возводилось много интересных сооружений, однако часть их по идеологическим или иным причинам была разрушена в ХХ столетии. Среди них – Триумфальная арка, построенная в честь 300-летия Уральского (Яицкого) казачьего войска в 1891 году. По понятным причинам она пропала с карты города после утверждения здесь власти пролетариата. Арка представляла собой монументальное сооружение все в том же мавританском стиле. Четыре башни, центральная проездная часть с подковообразной аркой венчалась аттиком с крепостными зубцами и богатой орнаментикой.Интересно, что аналог этого здания Рустам Вафеев обнаружил в Иркутске. Причем строилось оно очень долго, этапами и завершилось одновременно с уральской аркой. Раньше в нем размещался музей Русского географического общества, а сейчас – краеведческий музей. Исследователь написал письмо руководству иркутского музея, для которого факт сходства двух построек, разделенных тысячами километров, стал большим открытием. Они ответили, что ничего не знают о сотрудничестве архитектора, строившего иркутский объект, с Уральском.Не дожило до наших дней и здание уральского вокзала, похожее на еще один восточный дворец.– Рязано-Уральская железная дорога, на которой находилась станция Уральск, была одной из крупнейших частных железных дорог Российской империи, одной из богатейших и бурно развивавшихся, – поясняет Рустам Вафеев. – Для руководства было знаковым в конечной точке поставить объект, который демонстрировал бы связь центра России с азиатской частью страны.Наши дни– Меня удивляет тот факт, что начиная с 1918 года – времени установления советской власти в Уральске – до 1991-го здесь не было построено ничего, что имело бы восточную стилистику, – восклицает архитектор из Санкт-Петербурга. – Традиция создания зданий в восточном стиле, представление об Уральске как о воротах в Азию совершенно не были отражены в архитектуре советского периода. По словам Рустама Вафеева, за последние 10–15 лет в Уральске развернулось бурное строительство, что не может не радовать. Но и сейчас примеров трансляции богатой восточной традиции мало.– Один из первых объектов, построенных в период обретения независимости, – это Казахский драматический театр, – говорит он. – На мой взгляд, здание «село» не на свое место. Возможно, оно органично смотрелось бы в новых районах, но в исторической части города, к сожалению, не соответствует ни пропорциям, ни объемам, ни архитектурному языку, из-за чего происходит разрушение архитектурного контекста. Высший пилотаж архитектуры и архитекторов – видеть то, что построено вокруг, и не разрушать, а органично дополнять, чтобы здания вступали в диалог друг с другом.В Уральске существуют собственные традиции восточной архитектуры, уходящие в глубь веков, во времена существования города, который современные археологи нарекли Жайыком. И архитектор предлагает брать идеи из этого исторического этапа.– Существуют артефакты, есть возможность провести стилизации, создать полноценную архитектуру, сделать оригинальные вещи, – считает специалист. – Хочется пожелать Уральску, с одной стороны, опираться на свои собственные традиции, глубоко изучать, понимать и знать их, а с другой – оглядываться по сторонам, не копировать чужие варианты, а создавать свои собственные оригинальные здания, анализируя мировой опыт. Когда все это соединяется, получаются такие уникальные постройки, как у Теца, которые являются визитной карточкой города.Архитектор также отмечает, что в обсуждении всех проектов должна участвовать общественность, знакомиться с ними, предлагать свои идеи.– Общественные здания принадлежат всем, – уверен Рустам Вафеев. – Они переживут всех нас и останутся памятниками нашей эпохи.