​На стыке эпох и цивилизаций

Родом из средневековья

Однако в современной городской застройке практически не отслеживается связь с прошлым, в то время как этот прием сделал бы современный вид города индивидуальным, непохожим на другие и, как следствие, более притягательным для туристов, считает архитектор из Санкт-Петербурга, уроженец Уральска Рустам Вафеев.

– Сейчас появилось много материалов, в том числе археологических, по которым можно проследить, что земля, на которой расположен Уральск, имеет очень древние традиции, в том числе и городские. Понимание этого возникло уже в нашем столетии с раскопками на городище Жайык, возобновлением исследований на Сарайшыке, которые свидетельствуют, что в XIII–XIV веках на территории края уже существовали города с развитой культурой. Это подтверждают артефакты. Например, изразцы, выполненные с высоким мастерством, действовавшая тогда водопроводная система. Типичные центральноазиатские города, смягченные степным флером, существовали здесь и постепенно исчезли. Однако все это богатство зодчества и прикладного искусства пока никак не используется в современных архитектурных формах, – отмечает архитектор, с большим пиететом относящийся к прошлому.

– Мы – наследники, мы стоим на этом фундаменте, это нас обогащает. Посмотрите, какие большие фестивали сегодня проводятся в Саратове, где до основания города существовало городище Увек, – подчеркивает Рустам Вафеев. – Туда съезжаются гости со всей России, участвуют в грандиозных средневековых ярмарках. Думаю, что Уральску нужно брать с них пример в развитии туризма.

По словам специалиста, архитектура древних городов Западного Казахстана наиболее близка древнему Хорезму.

– Этот регион был тесно связан караванными путями с центром Центральной Азии, – говорит он. – Домонгольские памятники, увенчанные коническими формами, майолика, показывающая высший уровень развития. Здесь были пропорции, мера, тонкое понимание форм, стилей, цвета. К сожалению, вся эта хорезмийская цивилизация была уничтожена монголами, но, с другой стороны, мастера, которые все это создавали, продолжили свою работу в Золотой Орде в новых исторических условиях.

Татарский след

К 1613 году – дате основания Яицкого городка – от ярчайшей городской культуры золотоордынской эпохи, существовавшей здесь пару веков назад, совершенно ничего не осталось. Однако восточные мотивы в этот период тоже прослеживаются, но связываются они прежде всего с культовыми постройками – татарскими мечетями.

По мнению исследователя, татары, проживавшие на территории Яицкого городка, этнически связаны не с Казанью, а с Ногайской ордой, являясь ее потомками. По сути, называть их татарами даже не совсем корректно, потому как они являлись коренными жителями Яика (Урала) и обитали здесь еще до переселения в эту местность казаков.

Самый ранний топографический план Уральска относится к 1733 году. На нем явно прослеживается Татарская слобода, центром которой стала мечеть, по традиции ориентированная на Мекку. Но кроме нее в сторону священного для всех мусульман города были направлены и улицы этой час­ти города. Для градостроителей понятно, что весь этот квартал отстроен единовременно. Позже город выгорел от пожара, и улицы были выправлены.

– Эту мечеть в народе называли Белой, – говорит архитектор. – И она – первый памятник, сформировавший традицию постройки мечетей. До нашего времени она не сохранилась, ее разобрали в 30-х годах XX века.

По словам специалиста, мечети Золотой Орды были совершенно иные, они апеллируют к традициям Хорезма, а ногайские мечети близки мечетям Булгарии. Это простые здания с четырехскатной или двухскатной кровлей с резным много­ярусным деревянным минаретом и высоким шпилем. Внутри – всегда один светлый зал, освещаемый со всех сторон. Такая простая архитектура была воспроизведена и в Белой мечети, и в других, которые строились в Уральске впоследствии.

С момента разрешения въезда на войсковые земли иногородних граждан население города начинает быстро расти. Много татар приезжает из Казанской губернии, быстро здесь осваиваются, встают на ноги, ведут успешную торговлю. С этим временем связано появление новой Татарской слободы. Ее центром становится другое здание, непохожее на предыдущее, – двухъярусная мечеть достаточно редкой архитектуры. Ее возвели ориентировочно в 80-х годах XIX века. Уже в наше время, благодаря татарской диаспоре Уральска, собравшей средства, она была отреставрирована и сейчас украшает город. В народе ее называют Татарской.

Еще одна историческая мечеть Уральска – Красная – аналог Казанской, носящей название Султановская. В годы воинствующего атеизма она осталась без минарета, который был восстановлен в конце 80-х годов XX столетия.

Ворота в Азию

Восточные традиции в городских реалиях XIX века продолжил зодчий Иван Андреевич Тец, приглашенный из Петербурга в качестве войскового архитектора. Окончивший Императорскую академию художеств, он построил много уникальных зданий в Уральске. Но, к сожалению, перечислить их все сейчас невозможно, потому что архивы не сохранились. Однако часть зданий, построенных Тецем, до сих пор украшают городские улицы.

– У него была внутренняя предрасположенность к восточному стилю, – утверждает Рустам Вафеев. – Откуда она взялась, сказать сложно, так как по происхождению он обрусевший немец, получивший образование в Санкт-Петербурге. Да и этот стиль в те годы не считался модным. Вероятно, влияние на архитектора оказал Уральск, ставший для него настоящими воротами в Азию. Он увидел этот город по-своему и, по сути, начал его создавать снова, возводя с нуля восточные постройки, не имеющие аналогов. Здания, которые были до него, относились либо к классицизму, либо вовсе выбивались из всякой стилистики.

Зенитом карьеры Ивана Теца стала русско-киргизская ремес­ленная школа, в здании которой сейчас находится областной историко-краеведческий музей. Изначально его спроектировал без приезда в Уральск оренбургский архитектор. Однако разработать смету на основании такого плана было невозможно, и вся работа легла на плечи Ивана Теца. Он рассчитал проект с нуля, создав уникальные стилистические нюансы и декоры. На самом деле здание представляет собой комплекс, включающий дворцовые постройки, потрясающей красоты ограду с многочисленными арками, которые, к сожалению, не сохранились до наших дней.

– О том, что здание выполнено в мавританском стиле, свидетельствуют подковообразные окна, купола, стрельчатые арки, декоративное оформление, – отмечает Рустам Вафеев. – Можно сказать, что Тец сочинил своеобразный восточный дворец таким, как он представлял себе восточную архитектуру.

Спустя более чем 100 лет со дня постройки здание значительно пострадало от неграмотного проведения реставрационных работ. С каждым разом мелкие элементы украшения фасада терялись, сбивалась лепнина, и нынешний облик исторического памятника в деталях очень отличается от первоначального.

Но это здание, по крайней мере, сохранилось до нынешних времен, в отличие от другой постройки, которую Вафеев относит к творчеству войскового архитектора, увлекавшегося ориентальным стилем, – атаманской дачи в Войсковом саду. Постройка чрезвычайно сложной конструкции и композиции синхронна эпохе Теца. Кроме того, об его авторстве свидетельствует и присутствие восточных мотивов: та же фантастическая восточная сказка с куполами, только выполненная не в камне, а в дереве.

В XIX веке в Уральске возводилось много интересных сооружений, однако часть их по идеологическим или иным причинам была разрушена в ХХ столетии. Среди них – Триумфальная арка, построен­ная в честь 300-летия Уральского (Яицкого) казачьего войска в 1891 году. По понятным причинам она пропала с карты города после утверждения здесь власти пролетариата. Арка представляла собой монументальное сооружение все в том же мавританском стиле. Четыре башни, центральная проездная часть с подковообразной аркой венчалась аттиком с крепостными зубцами и богатой орнаментикой.

Интересно, что аналог этого здания Рустам Вафеев обнаружил в Иркутске. Причем строилось оно очень долго, этапами и завершилось одновременно с уральской аркой. Раньше в нем размещался музей Русского географического общества, а сейчас – краеведческий музей. Исследователь написал письмо руководству иркутского музея, для которого факт сходства двух построек, разделенных тысячами километров, стал большим открытием. Они ответили, что ничего не знают о сотрудничестве архитектора, строившего иркутский объект, с Уральском.

Не дожило до наших дней и здание уральского вокзала, похожее на еще один восточный дворец.

– Рязано-Уральская железная дорога, на которой находилась станция Уральск, была одной из крупнейших частных железных дорог Российской империи, одной из богатейших и бурно развивавшихся, – поясняет Рустам Вафеев. – Для руководства было знаковым в конечной точке поставить объект, который демонстрировал бы связь центра России с азиатской частью страны.

Наши дни

– Меня удивляет тот факт, что начиная с 1918 года – времени установления советской власти в Уральске – до 1991-го здесь не было построено ничего, что имело бы восточную стилистику, – восклицает архитектор из Санкт-Петербурга. – Традиция создания зданий в восточном стиле, представление об Уральске как о воротах в Азию совершенно не были отражены в архитектуре советского периода.

По словам Рустама Вафеева, за последние 10–15 лет в Уральске развернулось бурное строительство, что не может не радовать. Но и сейчас примеров трансляции богатой восточной традиции мало.

– Один из первых объектов, построенных в период обретения независимости, – это Казахский драматический театр, – говорит он. – На мой взгляд, здание «село» не на свое место. Возможно, оно органично смотрелось бы в новых районах, но в исторической части города, к сожалению, не соответствует ни пропорциям, ни объемам, ни архитектурному языку, из-за чего происходит разрушение архитектурного контекста. Высший пилотаж архитектуры и архитекторов – видеть то, что построено вокруг, и не разрушать, а органично дополнять, чтобы здания вступали в диалог друг с другом.

В Уральске существуют собственные традиции восточной архитектуры, уходящие в глубь веков, во времена существования города, который современные археологи нарекли Жайыком. И архитектор предлагает брать идеи из этого исторического этапа.

– Существуют артефакты, есть возможность провести стилизации, создать полноценную архитектуру, сделать оригинальные вещи, – считает специалист. – Хочется пожелать Уральску, с одной стороны, опираться на свои собственные традиции, глубоко изучать, понимать и знать их, а с другой – оглядываться по сторонам, не копировать чужие варианты, а создавать свои собственные оригинальные здания, анализируя мировой опыт. Когда все это соединяется, получаются такие уникальные постройки, как у Теца, которые являются визитной карточкой города.

Архитектор также отмечает, что в обсуждении всех проектов должна участвовать общественность, знакомиться с ними, предлагать свои идеи.

– Общественные здания принадлежат всем, – уверен Рустам Вафеев. – Они переживут всех нас и останутся памятниками нашей эпохи.