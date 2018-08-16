На стыке наук и эпох

Вектор для самостоятельного поиска
На изучение предмета, посвященного углубленному знакомству с историей, легендарными личностями и достижениями края, по программе отводится 20 часов в каждом классе – с 5-го по 7-й. На первый взгляд мало, однако только уроками познавательный поиск не ограничится. Импульсом для самостоятельного мышления, повышения культурного уровня, расширения кругозора и поисковой работы станут как классные часы, так и внеклассные мероприятия: экскурсии, посещение музеев, участие в экспедициях, встречи с выдающимися людьми нашей страны.
Новый учебник стал своеобразным эксклюзивом. Над его интеллектуальной «начинкой» работали известные ученые, педагоги и краеведы, к его наполнению и продвижению активно подключились региональные власти. При акимах областей, а также городов Астаны и Алматы действовали редакционные советы, которые возглавили заместители акимов. Цель преследовалась предельно четкая: максимально полно отразить исторические особенности конкретного региона, его своеобразие и неповторимость. После экспертного заключения, методических рекомендаций и устранения недоработок учебники по каждой области и городам Астане и Алматы поступили на рассмотрение предметной комиссии Министерства образования и науки РК. Разработчики представили 31 учебник, министерство утвердило 29.
«Өлкетану» – «Краеведение» выходит на казахском и русском языках. При всем своем текстовом разнообразии материалы учебного пособия не повторяют, а дополняют основные курсы по истории, географии, культуре Казахстана и другим дисциплинам, способствуют патриотическому воспитанию. Школьники приступят к изучению нового предмета в сентябре, а педагоги с его особенностями знакомятся уже сегодня на презентациях в регионах.
В представлении общественности учебника «Краеведение. Жамбылская область» в областном управлении образования приняли участие ученые, краеведы, писатели, общественные деятели, методисты и педагоги. Как отметил руководитель редакционной коллегии, автор учебника, заместитель руководителя областного учебно-методического кабинета Бигелди Тажибаев, пособие разработано в соответствии с учебной программой, а также с учетом объема и учебной нагрузки, утвержденной МОН.
– Проект учебника неоднократно рассматривался и обсуждался на редакционном совете при акимате области, на экспертных и предметных комиссиях МОН, заседаниях рабочей группы авторского коллектива. С марта нынешнего года все желающие – педагоги, родители, учащиеся, заинтересованные граждане – смогли ознакомиться с содержанием учебного пособия на сайте облуправления образования, – сообщил Бигелди Тажибаев.
Учебник состоит из 20 тем по истории Казахстана, музыке, казахской литературе и географии. Пятиклассники познакомятся с легендами и историческими памятниками родного края, узнают о выдающихся личностях региона. Для шестиклассников подготовлены интересные материалы о топонимах – древних свидетелях эпохи. Ребята также более предметно изучат культурные традиции, национальные ремесла, узнают о талантах, чьи имена не подвластны времени. Семиклассникам разработчики предлагают описание туристических маршрутов, летопись родного края, историю, электронную энциклопедию «Мой родной край».
По словам автора учебника, признанного одним из лучших в республике, особенность этого пособия в том, что в нем рассматриваются древнейшие памятники истории Жамбылской области в контексте глобализации современного общества. Учебник углубит знания ребят по истории и культуре отдельных районов, области и всей страны. В рамках изучения предмета предусмотрены самостоятельные проекты, полевые исследования.
Немаловажно, что краеведческий курс включает материалы об известных людях региона, подчеркнул Бигелди Тажибаев. Среди них есть ученые, деятели культуры, спортсмены, те, кто стал примером самоотверженного служения Родине.
Каждая тема – открытие
Особых слов заслуживает учебное пособие «Краеведение. Карагандинская область. 5–7 классы», удостоенное диплома III степени на Евразийской международной книжной выставке-ярмарке Eurasian Book Fair 2018 как лучшее краеведческое издание. Причем одобрительные отзывы о книге последовали не только от казахстанцев, но и от международных экспертов.
По рекомендации краеведов области в учебник включены материалы Музея истории добычи и плавки горной породы им. М. Торегельдина Улытауского района и Жезказганского историко-археологического музея, которые представили архивные документы и фотографии, помогающие во временной ретроспективе увидеть разные периоды этих районов. Впрочем, в учебнике можно найти разноплановые краеведческие материалы всех 18 районов и городов Карагандинской области.
– Содержание учебного курса раскрывается через редкие документальные свидетельства, многие из которых найдены в музеях, забытых или малоиспользуемых источниках. Эти знания можно назвать ключом к изучению истории малой родины, – рассказывает автор учебника Бахыткуль Абдикерова, заместитель директора учебно-методического центра развития образования Карагандинской области. – Пособие разработано в соответствии с обновленным содержанием образования.
По мнению автора, новый предмет будет развивать у школьников базовые умения и навыки самостоятельной творческой работы, научит собирать и систематизировать информацию, даст ориентиры в познании духовных ценностей. А главная цель – воспитание патриотизма, гордости за родной край и за соотечественников, внесших свой вклад в его процветание.
В книге представлена многообразная информация о Карагандинской области. Читательский интерес усиливают продуманные яркие, удачно поданные иллюстрации, емкие исторические справки. В конце каждого параграфа размещены вопросы и задания, которые стимулируют творческую активность и развивают критическое мышление. Изучение курса «Краеведение» даст новые сведения о родном крае, о выдающихся сыновьях казахского народа, о легендах, которые передаются из поколения в поколение.
Пособие «Краеведение. Карагандинская область» раскрывает тайны памятников истории, археологии и архитектуры, находящихся на территории края. К примеру, здесь упоминается могильник Каражартас, напоминающий по форме пирамиду фараона Джосера.
А разве можно равнодушно читать о поселении Алат, где найдена одна из древнейших металлургических печей в мире? Захватывающе написано и о древних наскальных изображениях – петроглифах, расположенных в Актогайском и Улытауском районах, в Теректы-Аулие. Не только школьников, но и их родителей, бабушек и дедушек увлечет рассказ о главной достопримечательности небольшого города Каркаралинска – мечети Кунанбая Ускенбаева, мавзолеях Домбауыл, Алаша-хана и Жошы-хана, Байдалы-би и Карамола, мазаре Болган-ана.
Юные краеведы познакомятся с ораторами и мудрецами Каздауысты Казыбек-бием, Байдалы-бием, Жанкутты-бием. Захватывающе интересным станет изучение подвигов батыров, защищавших родную землю. Один из них – Жидебай Кожаназарулы, проявивший талант полководца в Аныракайской битве. В созвездии ярких личностей и предводитель восстания против колониальной политики – Агыбай Конырбайулы. Не забыты и фронтовики – наши современники Мартбек Мамраев, Нуркен Абдиров, Камал Дуйсенбеков. Познакомятся школьники с творчеством жырау и акынов: легендарного Кетбуга-жырау, советника Абылая – Бухара Калкаманулы, Доскея Алимбайулы, Шашубая Кошкарбайулы…
– В нашей области расположено много удивительных мест, – рассказывает Бахыткуль Абдикерова. – Среди них – национальный историко-культурный и природный заповедник-музей «Улытау», на территории которого находится 636 разновременных памятников. Настоящие жемчужины края – Кызыларайский горно-лесной оазис и Каркаралинский национальный природный парк. Большой интерес вызывает историко-культурный центр Первого Президента в Темиртау, экспозиции которого наглядно показывают одну из ярких страниц биографии Лидера нации. Нельзя обойти стороной и Карлаг, сейчас здесь открыт Музей памяти жертв политических репрессий. Знакомство с этой трагической страницей истории тоже заставит школьников задуматься о многом.
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В учебнике краеведения, посвященном Акмолинской области, можно найти сведения о народных ремеслах, талантливых земляках, преданиях древности, туристских маршрутах... Курс краеведения в пособии дополняют данные по географии, биологии, истории, литературе. Учебник получился полезным, познавательным и увлекательным.
Заслуга в этом его авторов – практиков в сфере экологии, туризма и краеведения, ученых и педагогов. Среди них – директор Кокшетауского высшего педагогического колледжа им. Ж. Мусина Нуртас Ахат, заместитель директора Акмолинского областного историко-краеведческого музея Алма Кунанбаева, кандидат педагогических наук КГУ им. Ш. Уалиханова Иван Плачинта, редактор издательского дома «Келешек-2030» Шарбан Бектасов, педагог и публицист Алия Ахетова.
– Проект учебных пособий для 5–7-х классов по краеведению служит связующим звеном в интеграции предметов «История Казахстана», «Казахская литература», «География» и «Музыка», – подчеркнул Шарбан Бектасов. – Его содержательная часть нацелена на получение учащимися полноценных знаний о регионе, он воспитывает патриотизм, бережное отношение к культурно-историческому наследию, природному богатству края.
Так, в 5-м классе ученики узнают больше о хане Абылае, Богенбай-батыре, Канай-би, Кенесары, Балуане Шолаке, прочитают легенды и сказания о подвигах народных героев, познакомятся с уникальными историческими, культурными и природными памятниками. Большую пользу принесут уроки-экскурсии с посещением музеев. На уроках музыки будут говорить о богатом наследии Биржан-сала, Ахана-серэ, Укили Ыбырая.
Учебник для 6-го класса поведает о названиях озер и рек, гор и степей. Шестиклассники также узнают о ратных и трудовых подвигах прославленных земляков: Талгата Бегельдинова, Марии Смирновой-Кухарской, Клары Амировой и других достойных сыновей и дочерей края.
Семиклассников ознакомят с туристическими маршрутами области, с древней и современной историей края, традициями казахского народа. В учебнике представлены фотографии, таблицы, схемы, облегчающие усвоение материала. Графика интегрирована в текстовые ресурсы. Каждая часть учебника дополнена хрестоматией.
Есть у пособия и приложение – электронная энциклопедия, куда можно вносить дополнительные сведения и редактировать. Нельзя не отметить и богатое дидактическое разнообразие материалов: карты, аудиоматериалы, графические изображения, интерактивные блоки.
Следует подчеркнуть, что изучение нового предмета ориентирует подрастающее поколение и на самостоятельные исследовательские проекты. Весь этот мощный познавательный потенциал не только поможет юным краеведам с любовью относиться к родным местам, но и, возможно, станет своеобразным компасом для выбора профессии. Скоро будущие археологи, историки, педагоги, экологи сядут за парты, и одной из ступенек их мировоззренческого становления станет предмет с красивым названием «Краеведение».