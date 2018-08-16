На стыке наук и эпох

Вектор для самостоятельного поиска

На изучение предмета, посвященного углубленному знакомству с историей, легендарными личностями и достижениями края, по программе отводится 20 часов в каждом классе – с 5-го по 7-й. На первый взгляд мало, однако только уроками познавательный поиск не ограничится. Импульсом для самостоятельного мышления, повышения культурного уровня, расширения кругозора и поисковой работы станут как классные часы, так и внеклассные мероприятия: экскурсии, посещение музеев, участие в экспедициях, встречи с выдающимися людьми нашей страны.

Новый учебник стал своеобразным эксклюзивом. Над его интеллектуальной «начинкой» работали известные ученые, педагоги и краеведы, к его наполнению и продвижению активно подключились региональные власти. При акимах областей, а также городов Астаны и Алматы действовали редакционные советы, которые возглавили заместители акимов. Цель преследовалась предельно четкая: максимально полно отразить исторические особенности конкретного региона, его своеобразие и неповторимость. После экспертного заключения, методических рекомендаций и устранения недоработок учебники по каждой области и городам Астане и Алматы поступили на рассмотрение предметной комиссии Министерства образования и науки РК. Разработчики представили 31 учебник, министерство утвердило 29.

«Өлкетану» – «Краеведение» выходит на казахском и русском языках. При всем своем текстовом разнообразии материалы учебного пособия не повторяют, а дополняют основные курсы по истории, географии, культуре Казахстана и другим дисциплинам, способствуют патриотичес­кому воспитанию. Школьники приступят к изучению нового предмета в сентябре, а педагоги с его особенностями знакомятся уже сегодня на презентациях в регионах.

В представлении общественности учебника «Краеведение. Жамбылская область» в областном управлении образования приняли участие ученые, краеведы, писатели, общественные деятели, методисты и педагоги. Как отметил руководитель редакционной коллегии, автор учебника, заместитель руководителя областного учебно-методического кабинета Бигелди Тажибаев, пособие разработано в соответствии с учебной прог­раммой, а также с учетом объема и учебной нагрузки, утвержденной МОН.

– Проект учебника неоднократно рассматривался и обсуждался на редакционном совете при акимате области, на экспертных и предметных комиссиях МОН, заседаниях рабочей группы авторского коллектива. С марта нынешнего года все желающие – педагоги, родители, учащиеся, заинтересованные граждане – смогли ознакомиться с содержанием учебного пособия на сайте облуправления образования, – сообщил Бигелди Тажибаев.

Учебник состоит из 20 тем по истории Казахстана, музыке, казахской литературе и географии. Пятиклассники познакомятся с легендами и историческими памятниками родного края, узнают о выдающихся личностях региона. Для шестиклассников подготовлены интересные материалы о топонимах – древних свидетелях эпохи. Ребята также более предметно изучат культурные традиции, национальные ремесла, узнают о талантах, чьи имена не подвластны времени. Семиклассникам разработчики предлагают описание туристических маршрутов, летопись родного края, историю, элект­ронную энциклопедию «Мой родной край».

По словам автора учебника, признанного одним из лучших в республике, особенность этого пособия в том, что в нем рассмат­риваются древнейшие памятники истории Жамбылской области в контексте глобализации современного общества. Учебник углубит знания ребят по истории и культуре отдельных районов, области и всей страны. В рамках изучения предмета предусмотрены самостоятельные проекты, полевые исследования.

Немаловажно, что краеведчес­кий курс включает материалы об известных людях региона, подчеркнул Бигелди Тажибаев. Среди них есть ученые, деятели культуры, спортсмены, те, кто стал примером самоотверженного служения Родине.

Каждая тема – открытие

Особых слов заслуживает учебное пособие «Краеведение. Карагандинская область. 5–7 классы», удостоенное диплома III степени на Евразийской международной книжной выставке-ярмарке Eurasian Book Fair 2018 как лучшее краеведческое издание. Причем одобрительные отзывы о книге последовали не только от казахстанцев, но и от международных экспертов.

По рекомендации краеведов области в учебник включены материалы Музея истории добычи и плавки горной породы им. М. Торегельдина Улытауского района и Жезказганского историко-археологического музея, которые представили архивные документы и фотографии, помогающие во временной ретроспективе увидеть разные периоды этих районов. Впрочем, в учебнике можно найти разноплановые краеведческие материалы всех 18 районов и городов Карагандинской области.

– Содержание учебного курса раскрывается через редкие документальные свидетельства, многие из которых найдены в музеях, забытых или малоис­пользуемых источниках. Эти знания можно назвать ключом к изучению истории малой родины, – рассказывает автор учебника Бахыткуль Абдикерова, заместитель директора учебно-методического центра развития образования Карагандинской области. – Пособие разработано в соответствии с обновленным содержанием образования.

По мнению автора, новый предмет будет развивать у школьников базовые умения и навыки самостоятельной творческой работы, научит собирать и сис­тематизировать информацию, даст ориентиры в познании духовных ценностей. А главная цель – воспитание патриотизма, гордости за родной край и за ­соотечественников, внесших свой вклад в его процветание.

В книге представлена многооб­разная информация о Карагандинской области. Читательский интерес усиливают продуманные яркие, удачно поданные ил­люстрации, емкие историчес­кие справки. В конце каждого параграфа размещены вопросы и задания, которые стимулируют творческую активность и развивают критическое мышление. Изучение курса «Краеведение» даст новые сведения о родном крае, о выдающихся сыновьях казахского народа, о легендах, которые передаются из поколения в поколение.

Пособие «Краеведение. Карагандинская область» раскрывает тайны памятников истории, археологии и архитектуры, находящихся на территории края. К примеру, здесь упоминается могильник Каражартас, напоминающий по форме пирамиду фараона Джосера.

А разве можно равнодушно читать о поселении Алат, где найдена одна из древнейших металлургических печей в мире? Захватывающе написано и о древних наскальных изображениях – петроглифах, расположенных в Актогайском и Улытауском районах, в Теректы-Аулие. Не только школьников, но и их родителей, бабушек и дедушек увлечет рассказ о главной достоп­римечательности небольшого города Каркаралинска – мечети Кунанбая Ускенбаева, мавзолеях Домбауыл, Алаша-хана и Жошы-хана, Байдалы-би и Карамола, мазаре Болган-ана.

Юные краеведы познакомятся с ораторами и мудрецами Каз­дауысты Казыбек-бием, Байдалы-бием, Жанкутты-бием. Захватывающе интересным станет изучение подвигов батыров, защищавших родную землю. Один из них – Жидебай Кожаназарулы, проявивший талант полководца в Аныракайской битве. В созвездии ярких личнос­тей и предводитель восстания против колониальной политики – Агыбай Конырбайулы. Не забыты и фронтовики – наши современники Мартбек Мамраев, Нуркен Абдиров, Камал Дуйсенбеков. Поз­накомятся школьники с твор­чеством жырау и акынов: легендарного Кетбуга-жырау, советника Абылая – Бухара Калкаманулы, Доскея Алимбайулы, Шашубая Кошкарбайулы…

– В нашей области расположено много удивительных мест, – рассказывает Бахыткуль Абдикерова. – Среди них – национальный историко-культурный и природный заповедник-музей «Улытау», на территории которого находится 636 разновременных памятников. Настоящие жемчужины края – Кызыларайский горно-лесной оазис и Каркаралинский национальный природный парк. Большой интерес вызывает историко-культурный центр Первого Президента в Темиртау, экспозиции которого наглядно показывают одну из ярких страниц биографии Лидера нации. Нельзя обойти стороной и Карлаг, сейчас здесь открыт Музей памяти жертв политических репрессий. Знакомство с этой трагической страницей истории тоже заставит школьников задуматься о многом.

Получил новые сведения? Поделись!

В учебнике краеведения, пос­вященном Акмолинской облас­ти, можно найти сведения о народных ремеслах, талантливых земляках, преданиях древности, туристских маршрутах... Курс краеведения в пособии дополняют данные по географии, био­логии, истории, литературе. Учебник получился полезным, поз­навательным и увлекательным.

Заслуга в этом его авторов – практиков в сфере экологии, туризма и краеведения, ученых и педагогов. Среди них – директор Кокшетауского высшего педагогического колледжа им. Ж. Мусина Нуртас Ахат, заместитель директора Акмолинского областного историко-краеведчес­кого музея Алма Кунанбаева, кандидат педагогических наук КГУ им. Ш. Уалиханова Иван Плачинта, редактор издательского дома «Келешек-2030» Шарбан Бектасов, педагог и публицист Алия Ахетова.

– Проект учебных пособий для 5–7-х классов по краеведению служит связующим звеном в интеграции предметов «История Казахстана», «Казахская литература», «География» и «Музыка», – подчеркнул Шарбан Бектасов. – Его содержательная часть нацелена на получение учащимися полноценных знаний о регионе, он воспитывает патриотизм, бережное отношение к культурно-историческому наследию, природному богатству края.

Так, в 5-м классе ученики узнают больше о хане Абылае, Богенбай-батыре, Канай-би, Кенесары, Балуане Шолаке, прочитают легенды и сказания о подвигах народных героев, познакомятся с уникальными историческими, культурными и природными памятниками. Большую пользу принесут уроки-экскурсии с посещением музеев. На уроках музыки будут говорить о богатом наследии Биржан-сала, Ахана-серэ, Укили Ыбырая.

Учебник для 6-го класса поведает о названиях озер и рек, гор и степей. Шестиклассники также узнают о ратных и трудовых под­вигах прославленных земляков: Талгата Бегельдинова, Марии Смирновой-Кухарской, Клары Амировой и других достойных сыновей и дочерей края.

Семиклассников ознакомят с туристическими маршрутами области, с древней и современной историей края, традициями казахского народа. В учебнике представлены фотографии, таблицы, схемы, облегчающие усвоение материала. Графика интегрирована в текстовые ресурсы. Каждая часть учебника дополнена хрестоматией.

Есть у пособия и приложение – электронная энциклопедия, куда можно вносить дополнительные сведения и редактировать. Нельзя не отметить и богатое дидактическое разнообразие материалов: карты, аудиоматериа­лы, графические изображения, интерактивные блоки.

Следует подчеркнуть, что изу­чение нового предмета ориентирует подрастающее поколение и на самостоятельные исследовательские проекты. Весь этот мощный познавательный потенциал не только поможет юным краеведам с любовью относиться к родным местам, но и, возможно, станет своеобразным компасом для выбора профессии. Скоро будущие археологи, историки, педагоги, экологи сядут за парты, и одной из ступенек их мировоззренческого становления станет предмет с красивым названием «Краеведение».