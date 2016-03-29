​На стыке сезонов

«Отрадно, что с каждым годом число североказахстанцев, которые занимаются массовыми видами спорта, увеличивается. Посвященная 25-летию Независимости череда спортивных мероприятий прошла очень активно, в том чис­ле и с вашим участием. Уверена, что каждый из вас продолжит личным примером показывать, что массовый спорт и здоровый образ жизни – это сегодняшний бренд всего нашего региона», – говорила, обращаясь к участникам забега, заместитель акима СКО Анархан Дюсенова.

Понятно, что в данном случае слово «закрытие» имело весьма условное значение. Получили призы представители разных возрастных групп, первыми пересекшие финишную черту, были определены самые активные спортивные руководители, самые зрелые и молодые бегуны, победители в различных номинациях (обаятельные, стильные, оптимистичные, закаленные) – но это отнюдь не означало, что после фанфар все разошлись расставлять лыжи по кладовкам. Снег-то никуда не делся, еще какое-то время он вполне способен обеспечить хорошее скольжение, чем наверняка воспользуются многие. Да вот: буквально следом 70 сотрудников правоохранительных органов лыжными гонками начали ведомственную спартакиаду, собравшую 17 коллективов физкультуры силовых структур. Так что церемония стала, скорее, поводом подвести итоги проделанного за сезон, оказавшийся в спортивном плане довольно горячим и уж точно плодотворным.

На отчетной встрече перед населением аким СКО Ерик Султанов имел основание с законной гордостью констатировать, что за истекший год к занятиям физкультурой и спортом в регионе дополнительно привлечено 10,3 тыс. человек, а в целом в число приверженцев ЗОЖ входит 28,4% североказахстанцев, что выше среднереспубликанского показателя. На территории области действует 391 хоккейный корт, залито множество катков, общая протяженность лыжных трасс наверняка составит сотни километ­ров, ведь помимо официальных, существует множество красивых и удобных для прогулок и пробежек мест. Гордостью североказахстанцев стал новый Дворец спорта с ледовой ареной, большой популярностью пользуется крытый хоккейный корт, сооруженный, кстати, за счет спонсорских средств.

Еще до начала зимнего периода составлялись планы на сезон, и Ерик Султанов поручил всем акимам озаботиться созданием условий для развития зимних видов спорта, обеспечить посещаемость и массовость проводимых мероприятий и лично возглавлять команды на ключевых состязаниях. Все было выполнено в точности. Зимнее Президентское многоборье, хоккей с мячом и шайбой, конькобежный и лыжный спорт, биатлон, шорт-трек – по каждому виду проводились «домашние», внутрирайонные и зональные состязания, позволившие отобрать лучших для участия в 20-х зимних областных играх «Север-2016», прошедших в Аккайынском районе. Для любителей подробностей сообщим: впервые ставшие столь популярными игры «Север» состоялись в том же районе, и это обстоятельство явно сказалось на духе спортсменов: гордые юбилеем хозяева показали лучший общекомандный результат. Конечно, аккайынцы всегда представляли собой серьезную силу, но любой в СКО согласится: обойти спортсменов районов Г. Мусрепова и Кызылжарского (второе-третье места) – дорогого стоит.

И все-таки март – стык сезонов, что имеет свою прелесть. Еще свежи в памяти зимние баталии, но там уже все сказано, и уже тревожит души ожидание новых, летних. Потому так живо, словно первую ласточку, восприняли североказахстанцы весть из Филиппин, где континентальная велокоманда Vino 4-ever SKO, созданная в СКО после олимпийского «золота» Александра Винокурова, новый спортивный сезон начала с успешного выступ­ления на международной гонке Le Tour de Filipinas 2016.

А будут и другие старты, матчи, единоборства, ведь в регионе культивируется 77 видов спорта. Во избежание длительного перечис­ления отметим: в прошлом году североказахстанцами на республиканских и международных соревнованиях было завоевано 530 медалей (из которых 194 – по олимпийским видам спорта), и нынешних своих амбиций они умерять отнюдь не намерены.