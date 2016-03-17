Он посвятил ее 25-летию Независимости страны. Эта многолетняя и кропотливая работа стала составной частью цикла «Антологии этноархитектурной и ландшафтной культуры Казахстана», подготовленной к изданию Игорем Александровичем.

Во время открытия выставки в Государственном музее искусств им. А. Кастеева Игорь Вовнянко рассказал, что в силу своей профессии много ездит по стране. Игорь Александрович часто останавливается в пути, чтобы запечатлеть красивые места и живущих там удивительных людей. Он не устает восхищаться прекрасной землей, где родился и живет. Отсюда, по его словам, и название – «Мой Казахстан».

Игорь Вовнянко, кинооператор по образованию, участвует в различных проектах, что дает ему возможность знакомиться и соприкасаться душой с историческим культурным наследием страны. Мастер «живого кадра», как еще называют кинорежиссера, последние годы не расстается с фотоаппаратом. Поскольку уверен, что «удачный снимок может иногда рассказать больше, чем целый эпизод фильма».

Справедливость его слов доказывают уникальные фотографии, наглядно рассказывающие о наскальных рисунках и поющих барханах, о мечетях и тихой глади озер. «Культурное наследие Казахстана – это плоть и кровь многонационального народа, проживающего на его необъятных просторах, это казахский народ с его нетленным духовным богатством», – считает Игорь Александрович.

Развиваясь на стыке двух древнейших – кочевой и оседлой – цивилизаций, культурное наследие нашей страны поражает богатством и разнообразием исторических свидетельств. Не случайно главной целью фотовыставки стало предоставить зрителю возможность увидеть и осознать, что представляет собой страна по имени Республика Казахстан в контексте этноархитектурной и ландшафтной культуры.