Об этом в рамках торжественного собрания в Конституционном совете РК, приуроченного к празднованию 20-летия столицы, сказал в поздравительной речи глава КС Кайрат Мами.

В частности он подчеркнул, что юбилей столицы – это событие не только республиканского, но и международного масштаба. «Казахстан – единственная страна, которая на стыке двух веков построила новую столицу, придавшую мощный импульс развитию всех регионов страны. Астана является воплощением идеи Первого Президента Рес­публики – Елбасы Нурсултана Назарбаева, и это является одним из свидетельств его дальновидности и стратегического мышления, умения и воли принимать судьбоносные решения. Основной целью празднования 20-летия столицы является дальнейшее ее развитие как главного символа независимости и фактора успешного развития Казах­стана», – отметил Кайрат Мами.

В рамках торжественного меро­приятия председатель КС вручил членам совета и отдельным сотрудникам аппарата юбилейную медаль «Астана 20 жыл», которой они награждены Указом Президента республики за значительный вклад в становление и развитие страны и ее столицы. Как напомнил Кайрат Мами, награж­денные непосредственно участвовали в передислокации в Астану, таким образом, поддержали общегосударственный проект, сменив место проживания и работы, а в дальнейшем служили во благо развития Казахстана.

Кроме того, в честь Дня государственного служащего руко­водитель аппарата Консти­туционного совета Бакыт Нурмуханов был награжден и нагрудным знаком «Үздік мемлекеттік қызметші».

Председатель КС поздравил состав Конституционного совета и его аппарат с Днем столицы, пожелав коллегам успехов в службе, проинформировала пресс-служба Конституционного совета РК.