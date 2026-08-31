На Суматре извергся вулкан Синабунг

Это привело к образованию столба выбросов высотой 3,5 тыс. м над вершиной (5960 м над уровнем моря), передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Интерфакс

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

Извержение расположенного на севере индонезийского острова Суматра вулкана Синабунг привело к образованию столба выбросов высотой 3,5 тыс. м над вершиной (5960 м над уровнем моря), сообщает агентство EFE со ссылкой на Центр вулканологии Индонезии.

По его данным, извержение произошло примерно в 10:17 утра по местному времени (08:17 времени Астаны) в понедельник. Оно продолжалось около часа.

В настоящее время облако выбросов распространяется на восток-юго-восток.

Власти Индонезии предупредили об опасности образования вулканических грязевых потоков, однако пока не публиковали никаких предписаний об эвакуации. Тем не менее, многие местные жители самостоятельно покидают дома.

Синабунг является одним из самых активных вулканов в Индонезии.