Свежий выпуск На суше и на море Ольга ЗОЛОТЫХ, Актау

В списках голосующих по городу Актау зарегистрировано более 117 тыс. избирателей, по области – свыше 300 тыс. Среди голосовавших были ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды (к ним приходили на дом), известные спортсмены и общественные деятели, руководители области и города, те, кто находится в больницах и роддомах. Для многих мам 26 апреля теперь двойной праздник: день выборов Президента РК и день рождения их малышей. Кстати, из 120 рожениц – трое стали матерями двойняшек.

Голосовали и на дальних заставах, и островах в море. Ранним утром в морском порту Актау пришвартовались пограничные корабли «Сакшы» и «Тараз». Вот уже пять дней, как они находятся на боевом дежурстве в открытом море, но в день выборов Президента страны морякам разрешили покинуть борт. На самих кораб­лях избирательных участков нет – морские пограничники голосовали в ближайшей части регионального управления «Береговая охрана». Те же, кто дежурил на кораблях на северном участке Каспия, отдавали свои голоса в поселке Баутино. Военнослужащие проверили военные билеты, затем сменили повседневную форму на парадную и под строевую песню промаршировали в воинскую часть – голосовать. Среди пограничников в строю были и военнослужащие срочной службы, матросы. Многим едва исполнилось 18. И это их первые выборы.

– Сегодня я голосовал впервые. Уверен, что сделал правильный выбор. Я считаю, что каждый голос важен. И это мой долг – принять участие в выборах Президента Казахстана, – считает Ерлан Амангельды, матрос в/;ч 2201 РУ «БОХР» ПС КНБ РК.

К урнам для голосования, которые расположены в армейском клубе, приходили по-армейски четко и дисцип­линированно, целыми ротами. Здесь было все, как на обычном избирательном участке: урны и кабинки для голосования, избирательная комиссия и наб­людатели.

– Мы находимся в воинской части с раннего утра. Военнослужащие голосуют очень организованно. Ни одного нарушения мы не зафиксировали, – отметил наблюдатель Сабыржан Абдиев.

В день выборов Президента РК в Мангистауской области проголосовали 2,5 тыс. пограничников и членов их семей. Дальние заставы и острова в море, на которых несут службу стражи границ, также не остались в стороне от важного события.

– На отдаленные заставы Богет, Устюрт и Даля были определены вертолеты, которые убыли по маршруту рано утром. На остров Кулалы, где также несут боевую службу по охране государственной границы, отправился катер. Вертолет и катер с членами избирательных комиссий на борту после голосования на заставах и островах, привезут урны с бюллетенями в одну из наших воинских частей, – сообщил Бердымурат Орнекешев, заместитель начальника РУ «БОХР» ПС КНБ РК.

Пограничники сразу после голосования ушли в море. В самой же части Береговой охраны в честь выборов организовали праздничный обед и спортивные соревнования.



