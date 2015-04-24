На сверхзвуковых скоростях Свежий выпуск 557 Подготовил Далелхан ШАХАНОВ

– Авиационный парк Вооруженных сил РК получил современные сверхманевренные истребители Су-30СМ. Это говорит о повышении боевой мощи ВВС Казахстана, увеличении боевого потенциала. Су-30СМ существенно укрепляет защиту воздушных рубежей страны. Кроме того, технические возможности самолета позволят достичь высокого уровня подготовки летного состава, – отметил главнокомандующий Силами воздушной обороны ВС РК генерал-майор авиации Нурлан Орманбетов.

Самолет способен выполнять широкий спектр боевых задач на значительном удалении от базы, круглосуточно, всепогодно, в условиях информационного и огневого противодействия противника. Седьмого мая истребители Су-30СМ примут участие в военном параде в Астане, посвященном 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Состязается «крылатая пехота»

На полигоне «Берег» в Алматинской области прошли соревнования по десантному биатлону. В течение пяти соревновательных дней состязались лучшие десантно-штурмовые взводы из в/;ч 61993, в/;ч 32363 и в/;ч 18404 Аэромобильных войск СВ ВС РК.

«Голубые береты» мерялись силами и умением в целом комплексе упражнений – сборка парашюта и прыжки, ориентирование и военная топография, стрельба из различных видов оружия, боевая подготовка, скалолазание, патрулирование отведенных территорий в ночное время. В программу заключительного этапа соревнований вошли боевые стрельбы взводов, десантирование, преодоление полосы «атлетизм, решительность, дерзость», в ходе прохождения которой десантникам необходимо протащить на себе «раненого», многократно поднять 25-килограммовый ящик, проползти под колючей проволокой, преодолеть глубокий ров и другие преграды.

По итогам состязаний лучшей стала Капшагайская десантно-штурмовая бригада.



