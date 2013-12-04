На свидание с Каспием

[caption id="attachment_15330" align="alignright" width="300"] фото автора[/caption]

На площади 1,7 га, отделанной брусчаткой, установлены скамейки и урны, предусмотрены велосипедные и пешеходные дорожки. По словам главы региона Алика Айдарбаева, это только начало реализации плана по благоустройству областного центра.

– Сегодня мы собрались, чтобы открыть важный архитектурный объект для нашего города – набережную. Год от года облик Актау меняется в лучшую сторону. Здесь создаются все условия для достойного досуга горожан. Побережье седого Каспия – прекрасное место для этих целей. Здесь у всех должна быть возможность для активного отдыха. Каспийское море, безусловно, жемчужина нашей страны, национальное достояние, которое мы должны беречь, – сказал аким области.

На новой набережной в это время собралось несколько сотен горожан.

– Сегодня у нас, жителей города, большое событие. Ведь набережная – еще одно место, где горожане и гости смогут отдохнуть всей семьей. Уверена, она станет излюбленным местом для прогулок, – отметила горожанка Гульжан Исмурзина.

После церемонии открытия аким области встретился с представителями ассамблеи народа Казахстана Мангистауской области и посетил ярмарку, организованную этнокультурными объединениями на берегу.

Относительно стоимости набережной рассказал глава города Едил Жанбыршин. По его словам, первоначально сумма составляла порядка 500 млн. тенге, но удалось уложиться в меньший объем средств.

– Мы кое-что откорректировали, проверили стоимость проектно-сметной документации и сэкономили около 200 миллионов, которые будут направлены на другие объекты. Такие же работы будем проводить по всему побережью, – сообщил аким Актау. – План детальной планировки побережья в сторону морского порта Актау уже есть, и нужно думать, как его лучше реализовать.

Ольга Золотых, Актау