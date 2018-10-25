На своем горбу

ОТ ТОРГОВЦА ДО ФЕРМЕРА



В 2001 году он пригнал на пастбища Сарытаукума, что в Илийском районе Жетысу, около 30 верблюдиц. Затем, получив в банке первый кредит, на заемные деньги приобрел коров, овец, лошадей.

Только устроился механиком на местную автобазу, как предприятие закрылось. Пришлось переселенцу встать за базарный прилавок, чтобы прокормить большую семью. Спустя несколько лет, поднакопив денег, оралман купил верблюдицу с верблюжонком и стал торговать на рынке собственноручно приготовленным шубатом. Спрос на полезное верблюжье молоко рос день ото дня, дело спорилось, и предприимчивый сельчанин решил возродить дело отцов и дедов: заняться разведением верблюдов.

Еще на заре перестройки Сыдык Даулетов принял судьбоносное решение о переезде из Каракалпакии на землю предков. Вместе с престарелыми родителями, женой и детьми он поселился в ауле Шалкар бывшего Каскеленского района Алматинской области.

– Сказать, что было тяжело – значит, ничего не сказать, – вспоминает Сыдык Абуович. – Первое время круглые сутки находился рядом с животными, ночевал прямо в степи. На семейном совете мы решили ускорить оформ­ление частного крестьянского хозяйства и нанять помощников. Пас­ти одному большое стадо было просто не по силам…

Сегодня животноводческий комплекс семьи Даулетовых – один из крупнейших не только в Семиречье, но и во всей республике. Площадь пастбищ увеличена до 29 тыс. га, а верблюдов насчитывается 5 тыс. голов. Фермер разводит 2 породы: традиционных казахских двугорбых и одногорбых дромедаров, которых завез из Туркменистана.

Процесс дойки животных осуществляется дважды в день и исключительно вручную: за один удой с верблюдицы можно получить до 5 л молока. В хозяйстве трудятся около 200 жителей села Акши – трактористы, пастухи, доярки, сварщики, ветеринары.

В 2009 году аграрии открыли мини-завод по производству био­шубата, йогурта, айрана, пас­теризованного молока, а также курта и балкаймака. Сырье в специальных емкостях проходит несколько этапов обработки и закваски, а затем попадает на автоматизированную линию розлива. Применение консервантов и других добавок исключено.

ИМИДЖЕВЫЙ БРЕНД СТРАНЫ

В начале 2000-х годов в селе Акши царила разруха, после развала совхозов многие местные жители кормились с личного подворья. Потеряв статус районного центра, забытая богом сельская глубинка приходила в запустение. Для восстановления инфраструктуры требовались большие деньги.

Одним из первых частных инвес­торов выступил Сыдык Даулетов. В кратчайшие сроки предприниматель построил пекарню, парикмахерскую, тойхану, швейный цех. А летом нынешнего года на базе своей фермы открыл пансионат, где для укрепления здоровья отдыхающих применяют шубатотерапию.

Укрепить иммунитет сюда едут жители Алматы, Талдыкоргана, Каскелена и других городов рес­публики: национальный напиток стал для посетителей панацеей от многих болезней. Каждое утро в пансионате начинается с дойки верблюдиц. Парное молоко сразу подается на стол. Среди отдыхающих те, кто перенес сложные операции, химиотерапию, больные с хроническими заболеваниями.

Шубат здесь пьют без ограничений. По словам специалистов, он является важным источником витаминов, белка и других питательных веществ. Лечение шубатом и саумалом (свежим кобыльим молоком) сочетают с массажем и фитотерапией.

– Шубат помогает от разных болезней, к примеру от туберкулеза, – говорит Сыдык Даулетов. – В степи ведь много лечебных трав, которыми питается верблюд. Испокон веков эти благородные животные давали казахам и теп­ло, и энергию, и пищу. Мы уже экспортируем шубат в Россию, Китай, планируем наладить поставки в Европу. Хотим, чтобы этот полезный для здоровья напиток стал имиджевым брендом Казахстана на мировом рынке.

С недавнего времени хозяйство Даулетова предоставляет агротуристические услуги – экскурсии на ферму с катанием на верблюдах и лошадях, кормлением и дойкой животных, посещением производственных цехов. За умеренную плату туристы могут окунуться в сельскую жизнь, ознакомиться с историей и культурой казахского народа.

В планах фермеров – увеличить стадо до 15 тыс. голов и основать на базе хозяйства многоотраслевой кластер. В него войдут цеха по переработке шерсти и мяса, а также фармацевтическое и парфюмерное производства. Уже в следующем году совместно с австрийскими бизнесменами планируется запустить завод по выпуску сухого молока.