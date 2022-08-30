Общество
Песнями под гитару, барабанными ритмами и выставкой молодых художников День Конституции отмечала столичная молодежь
Елена Левкович

На своей волне

Песнями под гитару, барабанными ритмами и выставкой молодых художников День Конституции отмечала столичная молодежь.

В Нур-Султане не так давно появилась open air площадка, мгновенно ставшая популярным местом для выступлений музыкальных коллективов и просто встреч. В амфитеатре Президентского парка пространства хватит всем, удобные ступени-сиденья позволяют не только статично наблюдать за происходящим на сцене, но и танцевать в такт.

Приуроченные ко Дню Конституции празднества в этом парке решили сделать смот­рибельными. Пригласили музыкантов, причем не камерно-официальных, как это обычно бывает на тематических мероприятиях, а тех, кто смог вмиг завести аудиторию: подготовка к концерту еще шла, а на сцене уже среди не до конца установленного оборудования музыканты исполняли популярные пес­ни. И люди им подпевали и подтанцовывали.

Чуть поодаль от сцены волонтеры помогали обустраи­вать мини-выставку. На установленных мольбертах появились картины – натюрморты, порт­реты, изображения животных.

Одна из художниц – Амина Авсагитова. Ее «Портрет девочки», так серьезно смотрящей большими грустными глазами, невольно цепляет внимание. Сама Амина – студентка четвертого курса Казахского национального университета искусств, факультета станковой живописи. Приглашение на выставку стало приятной неожиданнос­тью, и для юного художника – это хорошая возможность показать свои работы широкой публике. Кстати, сверстники Амины тоже с большим интересом рассматривали их.

Еще один интересный автор – Полина Крутова, ее акварельные «Беркут и девушка», выполненные в ярких оттенках синего, розового и желтого, символизируют свободу и несвободу одновременно, это отсыл к традициям беркутчи.

...А концерт затянулся до темноты. Молодежь и не думала расходиться, тем более что тут же можно было и подкрепиться фаст-фудом.

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