На священной земле Абая

Вышла в свет книга-альбом «Киелі Абай елі» – «Священная земля Абая». Красочные фотографии и описание исторических памятников вызывают желание обязательно посетить живописные места и прикоснуться к истории.

Автор книги – журналист Алла Белякина. Она рассказала «КП», как шла подготовка к изданию. Причем сроки были кратчайшие. Области Абай – полгода с небольшим, материалы и фотографии удалось собрать буквально за два месяца. Первыми обладателями книги стали журналисты региона – ее в качестве новогоднего подарка преподнес аким области Нурлан Уранхаев.

– Сейчас к нам приезжает очень много людей из других регионов. Поэтому одним из главных посылов было рассказать, почему этот регион вновь создан, почему Глава государства решил восстановить историческую справедливость, – рассказала Алла Белякина. – Много лет мы практически не обращали внимания, к сожалению, на районы, так как были в составе Восточно-Казахстанской облас­ти. И если об истории нашего города и о том, какие достопримечательности в нем есть, журналисты знают достаточно, то сколько интересных и потрясающих, а порой фантастических историй хранят памятники культуры в районах, знает далеко не каждый.

Сама книга состоит из трех частей. Первая – «Путь Абая» – посвящена нашему великому земляку. Пожалуй, это главный фундамент, на котором держится сегодня современная культура Казахстана.

– «Путь Абая» – это роман-эпопея, который создавался здесь. И самое главное – путь Абая – это маршрут, который каждый любитель истории может пов­торить, – рассказала автор. – В книге есть карта путей-дорог, по которым он со своей зимовки ездил в Семипалатинск, где пропадал в библиотеке, за что ему частенько доставалось.

На карте отмечены места, где он останавливался по пути. Еще во времена Абая эти места привлекали паломников. Знаменитый памятник влюбленным «Енлик – Кебек», построенный несколько веков назад, не оставлял и не оставляет без внимания ни один путник. Дом Анияра Молдабаева – сейчас здесь расположен музей «Алаш арыстары». Купленный на деньги Абая дом стал пристанищем для алашевцев и их семей. Именно здесь зарождались первые идеи независимости. То есть первая часть книги так или иначе связала самого Абая и последователей его философии.

Вторая часть – это рассказ о Семее. Авторы постарались показать, насколько высока концентрация истории практичес­ки на каждом квадратном сантиметре города. Все значимые события, произошедшие в Казахстане на протяжении последних двух-трех столетий, так или иначе связаны с Семипалатинском.

Третья часть посвящена районам области. В каждом есть уникальное место или памятник, притягивающий людей. В Абайском районе, к примеру, это пещера Коныр-аулие, здесь в глубине меловой горы раскинулось подземное озеро, которое дарит новую жизнь всем в нем искупавшимся, чудотворно действуя на здоровье.

– Еще одна знаковая точка на сакральной карте Казахстана – мавзолей Ыргызбая-ата. Еще при жизни старец снискал славу великого целителя и провидца. По сей день это место посещают тысячи паломников, чтобы получить исцеление, – рассказывает Алла Николаевна.

Бескарагайскому району повезло несказанно: здесь есть и вечнозеленые леса, и бескрайние степные просторы. «Бес қарағай» означает «пять сосен», потому что ответвления реликтового соснового бора делятся здесь на пять лент. Жемчужиной среди лесов района называют озеро Шошкалы, чьи воды по составу схожи с Мертвым морем.

Жарминский район – золотой край во всех смыслах. Святыней района является могила Аулие Кажы Байыс Баянбай-ата. Место его упокоения, огороженное 99 колышками, считается святым – пос­ле молитв здесь уходят все невзгоды. Ер-Жанибек – один из самых известных казахских батыров, участвовавший в сражениях с джунгарами и спасший Абылай-хана. Он похоронен в урочище Ортабулак, где воздвигнут памятник, изображающий воина с волками – символами бесстрашного духа.

Урджарский район – край удивительной природы, овеянный легендами. Национальный природный парк «Тарбагатай» славится ботаническими заказниками, где растут редчайшие виды флоры. В местных ущельях сохранились петроглифы, а в долинах – курганы. При раскопке одного из них было обнаружено захоронение скифской царицы. Ботаническим сокровищем тарбагатайского парка является яблоня Сиверса. Урджарский район – традиционное место проведения международных соревнований беркутчи, охотников с ловчими птицами.

В Кокпектинском районе плодородные земли, красивая природа и богатая история. Площадь в селе Кокпекты украшает памятник Абылай-хану. Под его флагом проходили военные советы у горы Толагай.

И именно в Кокпектинском районе зародился буккроссинг – традиция обмениваться книгами. Между селами Бигаш и Егинбулак расположен мазар Апырымбая. При жизни он очень любил читать и тратил очень много денег на книги. У него не было детей, и, глядя на свое окружение, он понимал, что, когда его не станет, книгами будут просто растапливать очаг. Апырымбай завещал, чтобы после его смерти книги положили над его могилой, причем так, чтобы они были в свободном доступе.

– Был построен мазар необычной формы, чем-то напоминающий беседку – каменное по пояс ограждение, а над ним деревянная крыша. В крыше сделали полку, каждую книгу завернули в кожу или кошму, чтобы их не испортили ни дождь, ни ветер, ни снег, – рассказала Алла Белякина.

Сама могила Апырымбая расположена на Великом шелковом пути. Караваны останавливались и укрывались под этой крышей. Купцы очень быстро обнаружили полку с книгами. Кто-то из купцов начинал читать книгу, заинтересовывался, но надо было продолжать путь. Тогда купец брал с собой понравившуюся книгу, а когда возвращался – привозил ее на место. Иногда купцы привозили новые книги. Это было в XIX веке. Поэтому прародительницей современной читательской акции можно смело наз­вать область Абай.