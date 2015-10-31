​На связи – Кембридж

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Любовь ДОБРОТА

Участники форума в онлайн-режиме прослушали лекции профессора Кембриджского университета Ч. Лаумулина, директора департамента молодежной политики при МОН РК, магистра Лондонской школы экономики Г. Оспанкулова, специалиста парламента Санкт-Петербурга Б. Ескендировой.

Основная тематика лекций была посвящена воп­росам развития личностных ценностей у государственных служащих. В частности, профессор Ч. Лаумулин отметил, что в процессе борьбы с коррупцией необходимо обратить особое внимание на проблемы профилактики и выявление коррупционных рисков. Лекторы рассказали также об особенностях структуры зарубежной и казахстанской государственной службы, о различиях между требованиями по соблюдению служебной этики и деонтологии.

Сегодня в Южном Казахстане работают 8 229 государственных служащих. Из них 570 человек обу­чались на курсах переподготовки, а 853 прошли курсы повышения квалификации. 

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