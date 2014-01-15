На связи контакт-центр

Центр обслуживает более семисот пятидесяти тысяч клиентов в Казахстане и России. Многие из них живут в регионах, и им для решения простых вопросов без такого центра пришлось бы ездить в райцентры, поясняет исполнительный директор банка Алия Беспаева. Уже составлен и портрет среднестатистического звонящего – замужняя женщина до сорока лет с ежемесячным доходом в 120 000 тенге.

По статистике банка, 56% всех кредитов приходится на женщин, при этом они проявляют интерес преимущественно к потребительским и денежным займам. Мужчин больше интересует автокредитование. Кроме того, контакт-центр – это одна из начальных ступеней карьерного роста в банке.

«Мы учим операторов вести переговоры, работе с возражениями, навыкам активных продаж, – объясняет начальник отдела обучения Владимир Мацов. – Поэтому люди обычно не задерживаются на позиции оператора, а развиваются дальше, поднимаясь по карьерной лестнице».

Алла ДЕМЕНТЬЕВА, Алматы