На связи с соотечественниками

О мерах поддержки развития культуры и языка казахской диаспоры за рубежом рассказал вице-министр культуры и спорта РК Марат Азильханов. По его словам, в рамках Госпрограммы функционирования и развития языков на 2011–2020 годы оказывается поддержка казахской диаспоре за рубежом. В целях укрепления связей с 1992 года проводится Всемирный курултай казахов, очередной (пятый по счету) планируется провести в преддверии Международной выставки «ЭКСПО-2017».

Кроме того, в ходе заседания был сделан обзор состояния казахской диаспоры за рубежом и обсуж­дена активизация работы зарубежных казахских культурных центров, а также укрепление отношений между ними и компетентными органами в Казахстане. Участники встречи также рассмотрели план работы общественного совета «Мирас» на 2016 год.