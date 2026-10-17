На таких работниках держится производство

О своих заслугах в разговоре с журналистом мужчина не упоминает, взамен он то и дело возвращается к разобранному механизму, показывает детали, объясняя причины поломки. Во время интервью на участке разбирали погрузочно-перегрузочную машину, поступившую из шахты. После снятия узла стало очевидно, почему техника вышла из строя: подшипники были полностью разрушены. Теперь их предстоит заменить, заново собрать механизм и проверить его в работе.

– Самое сложное бывает, когда детали не поддаются, – делится Ринат Мухаметзянов. – Тогда приходится использовать пресс, выпрессовывать подшипники, иногда вырезать поврежденные элементы газовым резаком. Здесь нужны и физическая сила, и глубокое понимание механики.

Каждый такой ремонт начинается с поиска первопричины неисправности. Недостаточно просто заменить сломанную деталь – важно понять, почему она вышла из строя. А потом нужно правильно собрать механизм и убедиться, что он будет работать безупречно. После завершения ремонта оборудование обязательно проходит многоступенчатую проверку.

– Сначала сами запускаем двигатель, смотрим, как все работает. Потом приглашаем механиков. Если замечаний нет, оборудование возвращается в эксплуатацию, – поясняет мастер.

За годы работы Ринат Мухаметзянов освоил множество профессий. Начинал машинистом конвейера, затем работал аппаратчиком, мельником, крепильщиком, проходчиком, помощником бурильщика, взрывником и бурильщиком. Каждая новая профессия становилась для него возможностью получить бесценные знания и опыт. Сегодня именно этот багаж помогает ему быстро находить решения даже в самых непростых ситуациях.

– Люблю возиться с механизмами, разбираться, почему что-то сломалось, собирать обратно. За все эти годы оборудование уже как родное стало, – признается заводчанин.

Несколько лет назад он предложил организовать на своем участке подачу сжатого воздуха для работы с пневматическим гайковертом. После этого время ремонта значительно сократилось:­ если раньше на разборку одного насоса уходила почти вся смена, то теперь удается отремонтировать за этот период сразу несколько агрегатов. По его словам, когда рабочее место организовано грамотно, дело спорится.

Не менее важной частью своей работы Ринат Мухаметзянов считает передачу накопленных знаний. Он подготовил много молодых специалистов и сегодня продолжает быть наставником.

– Если человек сам тянется к работе, хочет разобраться, задает вопросы – значит, из него получится настоящий профессионал. А если нет желания учиться, то и это становится ясно тоже довольно быстро, – делится наблюдениями Ринат Мухаметзянов.

За советом к нему нередко обра­щаются не только молодые работники, но и опытные коллеги. По словам начальника ремонтно-механического­ цеха Николая Бородихина,­ Ринату Мухаметзянову доверяют наиболее сложные виды ремонта.

– У него огромный практичес­кий опыт. Ринат никогда не отказывает в помощи коллегам, охотно делится знаниями и всегда старается найти решение даже в самой трудной ситуации. Такие специа­листы сегодня на особом счету, – отмечает Николай Петрович.

При этом коллеги единодушно отмечают еще одну черту нашего героя – скромность. Он не любит говорить о собственных достижениях, считая, что каждый должен просто хорошо выполнять свою работу.

В ремонтно-механическом цехе работает и его сын Тимур. Они трудятся на разных участках: Ринат Мухаметзянов занимается горно-шахтным оборудованием, а Тимур работает электрогазосвар­щиком на участке металлоконструкций­.

По словам последнего, отец стал для него главным примером в профессии. Его отношение к работе, ответственность и готовность делиться опытом – то, чему невозможно научиться по учебникам. Именно таким людям доверяют самые ответственные задачи, потому что за их плечами – глубокие знания, бесценный опыт и добросовестное отношение к своему делу.