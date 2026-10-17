На таких работниках держится производство

Статьи,Человек труда
Флора Левина
собственный корреспондент по области Абай

Ринат Мухаметзянов (на снимке) – один из самых опытных и уважаемых специалистов ремонтно-механического цеха Орловского производственного комплекса. Он ремонтирует горно-шахтное оборудование, выполняет сварочные работы и охотно делится знаниями с молодежью.

фото предоставил Орловский производственный комплекс

О своих заслугах в разговоре с журналистом мужчина не упоминает, взамен он то и дело возвращается к разобранному механизму, показывает детали, объясняя причины поломки. Во время интервью на участке разбирали погрузочно-перегрузочную машину, поступившую из шахты. После снятия узла стало очевидно, почему техника вышла из строя: подшипники были полностью разрушены. Теперь их предстоит заменить, заново собрать механизм и проверить его в работе.

– Самое сложное бывает, когда детали не поддаются, – делится Ринат Мухаметзянов. – Тогда приходится использовать пресс, выпрессовывать подшипники, иногда вырезать поврежденные элементы газовым резаком. Здесь нужны и физическая сила, и глубокое понимание механики.

Каждый такой ремонт начинается с поиска первопричины неисправности. Недостаточно просто заменить сломанную деталь – важно понять, почему она вышла из строя. А потом нужно правильно собрать механизм и убедиться, что он будет работать безупречно. После завершения ремонта оборудование обязательно проходит многоступенчатую проверку.

– Сначала сами запускаем двигатель, смотрим, как все работает. Потом приглашаем механиков. Если замечаний нет, оборудование возвращается в эксплуатацию, – поясняет мастер.

За годы работы Ринат Мухаметзянов освоил множество профессий. Начинал машинистом конвейера, затем работал аппаратчиком, мельником, крепильщиком, проходчиком, помощником бурильщика, взрывником и бурильщиком. Каждая новая профессия становилась для него возможностью получить бесценные знания и опыт. Сегодня именно этот багаж помогает ему быстро находить решения даже в самых непростых ситуациях.

– Люблю возиться с механизмами, разбираться, почему что-то сломалось, собирать обратно. За все эти годы оборудование уже как родное стало, – признается заводчанин.

Несколько лет назад он предложил организовать на своем участке подачу сжатого воздуха для работы с пневматическим гайковертом. После этого время ремонта значительно сократилось:­ если раньше на разборку одного насоса уходила почти вся смена, то теперь удается отремонтировать за этот период сразу несколько агрегатов. По его словам, когда рабочее место организовано грамотно, дело спорится.

Не менее важной частью своей работы Ринат Мухаметзянов считает передачу накопленных знаний. Он подготовил много молодых специалистов и сегодня продолжает быть наставником.

– Если человек сам тянется к работе, хочет разобраться, задает вопросы – значит, из него получится настоящий профессионал. А если нет желания учиться, то и это становится ясно тоже довольно быстро, – делится наблюдениями Ринат Мухаметзянов.

За советом к нему нередко обра­щаются не только молодые работники, но и опытные коллеги. По словам начальника ремонтно-механического­ цеха Николая Бородихина,­ Ринату Мухаметзянову доверяют наиболее сложные виды ремонта.

– У него огромный практичес­кий опыт. Ринат никогда не отказывает в помощи коллегам, охотно делится знаниями и всегда старается найти решение даже в самой трудной ситуации. Такие специа­листы сегодня на особом счету, – отмечает Николай Петрович.

При этом коллеги единодушно отмечают еще одну черту нашего героя – скромность. Он не любит говорить о собственных достижениях, считая, что каждый должен просто хорошо выполнять свою работу.

В ремонтно-механическом цехе работает и его сын Тимур. Они трудятся на разных участках: Ринат Мухаметзянов занимается горно-шахтным оборудованием, а Тимур работает электрогазосвар­щиком на участке металлоконструкций­.

По словам последнего, отец стал для него главным примером в профессии. Его отношение к работе, ответственность и готовность делиться опытом – то, чему невозможно научиться по учебникам. Именно таким людям доверяют самые ответственные задачи, потому что за их плечами – глубокие знания, бесценный опыт и добросовестное отношение к своему делу.

#человек труда #Ринат Мухаметзянов

Популярное

Все
Система гражданской защиты страны: профессионализм и самоотверженность
Кому таможня дает «добро»?
Основа реформ – конституционные ценности
Вступительные экзамены в меняющемся мире
Трансформация системы госуправления
Определяющая роль Степной цивилизации
Обеспечить безопасность информационного пространства
Безопасный Интернет – общая ответственность
Водопроводы, теплотрассы, очистные…
Круглосуточно на связи с народом
На таких работниках держится производство
История в лицах
Территория равных возможностей
Завтра День работников лесного хозяйства
В режиме повышенной готовности
Да будет свет!
Собрали богатый урожай
От гражданских инициатив – к конкретным решениям
На встрече с Халық Қаһарманы
Токаев участвует в VII саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии в Баку
Токаев заявил о сокращении площади Каспийского моря более чем на 16 тысяч квадратных километров
Назначен новый командующий Силами специальных операций Вооруженных сил Казахстана
Курс на развитие
Лакомкам на радость!
Курс на системную модернизацию
Новые подходы к защите трудовых прав в эпоху ИИ определили в Астане
Зеленый каркас городов
Заключай договор, работник!
Состоятельные казахстанцы добровольно отказываются от пособий
На вершине – туркестанская Fortuna
С 2027 года социальные выплаты будут назначать с учётом благосостояния семей
О буднях дипломатической службы
Без черного рынка воды
Искусство дарит эмоции
Иностранка пыталась провезти через Казахстан золото под стельками обуви
Маркировка охватит БАДы и ювелирные украшения
В Шымкенте усилят контроль за качеством воздуха
Запущена еще одна солнечная электростанция
Родственников уведомят автоматически: новая услуга появилась на eGov
Обыск по уголовному делу провели на строящемся объекте Wildberries
Архитектура за пределами Земли: чем занимается казахстанка в Нью-Йорке
Отличные вести из Самарканда
Минкультуры опубликовало рекомендации по регламенту работы СМИ в день траура
Почему новым министром обороны стал офицер СГО — мнение эксперта
Новый облик старого вокзала
Лучшие технологические проекты определили на AI & Digital Bridge 2026
Молодых казахстанских режиссеров наградили на кинофестивалях в Канаде и России
Тариф на проезд в общественном транспорте Астаны повысят с 1 декабря
В Казахстане усилили требования к центрам техосмотра и пассажирским перевозкам
Казахстан покинул топ-5 медального зачёта Азиады
Электронные доказательства: баланс и эффективность
МВД усиливает контроль за нарушениями тишины и порядка
Концерт Кайрата Нуртаса в Астане завершился экоакцией
Satbayev University запускает программу двойных дипломов с топовыми немецкими университетами
Самый длинный погружной тоннель в мире строят в Дании
Президент объявил в стране общенациональный траур
Распоряжение Главы государства о назначении
Псевдо-инвестиции: новая ловушка, в которую массово попадают казахстанцы

Читайте также

Собрали богатый урожай
В режиме повышенной готовности
Территория равных возможностей
История в лицах

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]