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На таких село держится
Кумаш Улан, Акмолинская область

Гостям в этом доме первым делом предлагают отведать кумыса и белого хлеба. Причем эти два угощения не покупные, а свои: хозяева и кобылиц доят, и буханки выпекают.

В селе Акмол, где проживают Мейрам и Махаббат Амиржановы, их знают как семью больших тружеников, в чем нетрудно убедиться, побывав на широком домашнем подворье.

Живность, которая его населяет, разнообразна – это утки, гуси, куры, овцы, коровы, лошади. И все они составляют многоголосый «хор», приятный крестьянскому уху.

Кто жил на селе, тот знает, сколько трудов нужно вложить, чтобы этот «хор» не умолкал. Но, как выяснилось, хоть и не город здесь, а село, однако живность на местных усадьбах – редкость. А тех, кто коров доит, и вовсе можно по пальцам пересчитать.

– В нашей округе, кроме нас, есть только один дом, где держат дойных коров, – говорит Мейрам Амиржанов. – Больше никого нет. Вставать с зарей и заниматься дойкой, а затем делать это вечером – нелегкий труд. Легче купить молоко в магазине. Поэтому люди предпочитают не заводить живность. Впрочем, каждый вправе делать свой выбор.

Свой выбор герои этой публикации уже сделали: с их подворья по утрам отправляются на выгон порядка 30 коров и телят. Перед этим буренки доятся. Из полученного молока женские руки делают курт, творог, сметану и масло. Вся эта крестьянская, натуральная продукция идет на стол многодетной семьи, часть реализуется односельчанам.

Дополняют молочку куриные, гусиные и утиные яйца. Своего рода фишкой хозяйства семьи является кумыс: его получают от небольшого поголовья кобылиц. Стоит отметить, что весь свой скот семья каждый день выпасает собственными силами.

Глава семьи рассказал, что начинал с одной-единственной коровы, которая досталась ему в наследство от отца. Со временем удалось от той коровы разрастить стадо. В планах и дальше продолжать исконное занятие предков – разводить скот. И чтобы иметь для этого больший простор, несколько лет назад было принято стратегическое решение – переехать из райцентра в родной небольшой аул, предварительно построив там новый дом.

– Мы уже завершаем стройку, – рассказывает о делах собеседник. – Нынешней осенью будем переезжать со всем хозяйством. Этот дом останется сыну и его семье.

Всего у Амиржановых пять детей: два сына и три дочери. Сыновья выбрали себе профессии электрика и программиста. Старшая дочь занимается предпринимательством, средняя стала швеей, младшая – медик. Четверо из детей уже имеют свои семьи и подарили родителям шесть внуков.

Объединяет младших Амиржановых одно – любовь к труду, что была привита каждому с малых лет в родном гнезде. Они и за скотом присмотрят, и любую работу во дворе выполнят. Нет сомнений, что передадут полученную от родителей эстафету уже своим детям.

Что ни говори, а село держится на таких людях, как герои этой публикации. Для них кресть­янский труд не только средство достижения материального достатка, а нечто большее. В их выборе еще и любовь к родной земле, верность традициям. Пока они есть, будет жить наше село.

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