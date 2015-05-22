На танке вошел в Берлин

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Жамбыл КАМЕЛОВ, директор ОФ «Благотворительный фонд Хайретдина Болганбаева»
Я горжусь своими предками, рассказываю о них своим родным, близким, друзьям, землякам. Мой дед Хайретдин Болганбаев – один из лидеров партии «Алаш», общественно-политический, государственный деятель Казахстана. Магжан Жумабаев говорил о нем: «Недостатков нет в характере/Равных нет Хайретдину».
Мой отец Камелов Туяк Баяндыулы воевал с сентября 1941-го по 9 мая 1945 года. Был командиром танка, старшиной танковой роты, дослужился до старшего лейтенанта. Воевал на Западном, Украинском фронтах, защищал Москву, дошел до Берлина, имел боевые награды.
Во время войны отец как ­бое­вой командир, образованный и технически грамотный офицер, в должности военного государственного инспектора участвовал в контроле и приемке выпускавшихся для фронта новых танков на Челябинском танковом заводе. Он окончил 1-е Краснознаменное танковое училище им. В. И. Ленина в Ульяновске.
Это были танки ИС (Иосиф Сталин), которые можно было быстро отремонтировать, что позволяло оперативно восстанавливать боеспособность танковых подразделений. Нередки были случаи, когда полк, потеряв немало машин, через несколько дней снова вступал в бой. Тяжелый танк обычно действовал по принципу «выехал из укрытия, выстрелил, ушел в укрытие». И хотя танки ИС использовались как тяжелые танки прорыва, не предназначенные для дуэлей с боевыми машинами противника, история войны знает эпизоды их противоборства с немецкими танками «тигр».
Такую военную технику доверяли не каждому офицеру, а мой отец воевал на тяжелом танке ИС в составе 103-го отдельного гвардейского тяжелого танкового полка, 108-й танковой бригады 50-й армии, защищал Москву. Эти танки ни при каких обстоятельствах не должны были стать трофеем немцев, потому их экипажи формировали из самых достойных, преданных Родине вои­нов. И наш отец, дошедший до Берлина, принимал участие во всех решающих сражениях, где немаловажную роль сыграли гвардейские тяжелые танковые полки. Эти факты из военного периода жизни отца изучил и рассказал нам мой старший брат Аманкельды Туякулы.
По профессии отец был учителем казахского языка и литературы, а также преподавал историю. Он окончил Карагандинский педагогический институт, и с 1949 по 1959 год был первым директором Сабындинской школы в Коргалжынском районе Акмолинской области. В 1951 году он добился разрешения 4-летнюю школу преобразовать в «семилетку», а затем и в среднюю школу. До сих пор аксакалы с благодарностью вспоминают, как их детей-переростков уводил в школу и учил грамоте наш отец. Помнят и уважают моих родителей-учителей их дети и внуки.
Папа принимал активное участие в жизни аула, колхоза, затем совхоза, был председателем избиркома на выборах в Верховный Совет страны, в районные, областные советы депутатов. Наша мама в своей книге пишет про папу: «Камелова Туя­ка Баяндыулы отличали прекрасный организационный талант и высокая квалификация, проницательный ум, целеустремленность в достижении поставленной цели, чуткое и внимательное отношение к людям. Это умелый, эрудированный руководитель.»
Мама – Болганбаева Гульнар Хайретдинкызы – учительница русского языка и литературы в казахских классах, историк, тоже окончила Карагандинский педагогический институт, много лет руководила той же школой, что и папа с 1970 по 1979 год. Ее преподавательский стаж – 42 года, заслуженный работник просвещения, была депутатом сельского, районного, областного советов, делегатом съездов учителей Казахстана, XVI съезда работников профсоюзов страны в Москве в марте 1972 года.
По ходатайству педагогического коллектива установили мемориальную доску с барельефом нашей мамы в большом трехэтажном здании ее родной Сабындинской средней школе. Уважает, любит и помнит наш народ своих справедливых, заботливых и трудолюбивых руководителей, а педагогов, дающих знание людям – тем более.
Отец связал с ней свою судьбу, зная, что мама носит клеймо «дочери врага народа», ведь ее отец Хайретдин Болганбаев – публицист, журналист, работник народного просвещения, был одним из лидеров партии «Алаш». Отца трижды не принимали в партию как женившегося на «дочери врага народа», несмотря на его боевые заслуги перед Родиной на войне. В дальнейшем его освободили от должности директора школы. Но, несмотря на эти трудности, мои родители честным трудом добились успехов в жизни.
Выйдя замуж за нашего папу, не боясь гонений, мама не сменила фамилию своего отца-алаш­ординца, оставаясь до конца своей жизни Болганбаевой. Она гордилась своим отцом, его соратниками и сподвижниками Алиханом Бокейхановым, Ахметом Байтурсыновым, Мыржакыпом Дулатовым, Магжаном Жумабаевым, Мустафой Шокаем, Султанбеком Кожановым, Заки Валиди Тоганом и многими другими алашординцами. Мыржакып Дулатов и наш дед в знак дружбы своих дочерей назвали одним именем – Гульнар, а дочери продолжили дружбу отцов.

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