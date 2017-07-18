На татами Азии и Европы

Мастера татами из Казахстана в командном зачете вышли на 3-е место, завоевав в Бишкеке 3 золотые, 1 серебряную и 5 бронзовых наград. Медали высшего достоинства в нашем составе получили Бауыржан Нарбаев (весовая категория до 55 кг), Перизат Кадирбекова (70 кг) и Камила Берликаш (свыше 78 кг). На вторую ступеньку пьедестала почета поднялся Еркебулан Абдулла (свыше 100 кг).

Тем временем в ходе розыгрыша Кубка Европы по дзюдо казахстанские спортсмены завоевали еще три «взрослые» медали. В немецком Саарбрюккене Жансай Смагулов (73 кг) стал обладателем главной награды, а Гусман Киргизбаев (60 кг) и Елдос Сметов (66 кг) были удостоены бронзовых медалей. Лучшими в командном зачете стали борцы Голландии (4 «золота»), Германии (3) и России (2).