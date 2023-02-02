На Тайване зафиксировали приближение к острову 23 самолетов и беспилотников армии КНР

Оборонное ведомство Тайваня утверждает, что 23 военных самолета и беспилотника, а также 4 корабля Народно-освободительной армии Китая (НОАК) приближались к острову за прошедшие сутки. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в четверг на сайте оборонного ведомства Тайваня, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС .

Согласно его информации, по состоянию на 06:00 местного времени вокруг Тайваня были обнаружены 23 летательных аппарата и 4 корабля китайской армии. Ведомство утверждает, что НОАК задействовала истребители Су-30, J-16 и J-11, противолодочный самолет Y-8, а также модель Y-8 для радиоэлектронной разведки. Тайваньские военные утверждают, что к острову также приближались беспилотный летательный аппарат BZK-005 и самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления KJ-500.

Вооруженные силы Тайваня для наблюдения за самолетами НОАК задействовали корабли, военную авиацию, а также развернули зенитные ракетные комплексы.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года. Согласно официальной позиции Пекина, поддерживаемой большинством стран, Тайвань – одна из провинций КНР. Власти КНР призывают иностранные государства соблюдать политику «одного Китая».

Напряженность вокруг Тайваня обострилась после состоявшегося в августе 2022 года визита занимавшей в то время пост спикера Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси в Тайбэй. На следующий день после его завершения Народно-освободительная армия Китая приступила к масштабным маневрам с ракетными стрельбами в шести зонах акватории острова.