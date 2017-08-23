На текущий ремонт школ Астаны в этом году выделили 500 млн тенге
Инга Селезнева
Бюджет на текущий ремонт школ в Астане увеличили в этом году в два раза – до 500 млн тенге. Об этом сообщил аким столицы Асет Исекешев, передает Kazpravda.kz.
"В этом году увеличен объем средств на приобретение необходимых для школ товаров, а также бюджет для текущего ремонта школ увеличили в два раза – до 500 миллионов тенге. В следующем году мы увеличим его до 700 миллионов тенге. Поэтому школы будут обеспечены всеми необходимыми материалами за счет местного бюджета", – сказал градоначальник.
По его словам, на особом контроле также будет стоять вопрос обеспечения детским питанием, на которое в течение года были жалобы.
"Сейчас мы внимательно этот вопрос контролируем и ставим задачу обеспечить детей качественным и разнообразным питанием, и я думаю, что в течение года мы этого добьемся", – добавил аким.