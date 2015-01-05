На телегах будут перевозить пассажиров в Омской области

Чиновники Омской области обсуждают перевод части сельских автобусных маршрутов на обслуживание лошадьми, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на omskinform.ru
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"Пункт 2.7 – Проработать вопрос осуществления перевозок пассажирским гужевым транспортом на базовой маршрутной сети Омской области", – приводит интернет-издание запись с протокола заседания Омской областной администрации по совершенствованию транспортного обслуживания населения.
Как отмечает редакция сайта, председательствовал на собрании вице-губернатор Станислав Гребенщиков, присутствовали: руководители областного минтранса, председатель РЭК Сергей Синдеев, руководители транспортных предприятий, депутаты и главы некоторых районов.
РИА "Омск-Информ" задается вопросом, какие породы лошадей привлекут для перевозок, и каким образом будут перевозиться пассажиры гужевого транспорта.
"Ну, допустим, лошадей в Омской области еще можно найти, есть даже племенной конезавод. Лошади бывают разных пород, и надо занести в протокол поручение минсельхозу изучение вопроса – выращивают ли в регионе коней соответствующих пород. Опять же, благородное животное требует средств на содержание, и не факт, что она "съест" меньше денег, чем микроавтобус. Минэкономики должно составить бизнес-план... Пассажиров предполагается возить на телегах или верхом? Если на телегах, то какое предприятие их делает?" – пишет новостной портал Омской области.
Кроме того, отмечает сайт, омские чиновники планируют сократить областную и районную маршрутную сеть автобусов на 10%, исключить дублирование маршрутов автобусов и электричек, сократить издержки на содержание автовокзалов и автостанций до уровня безубыточности.