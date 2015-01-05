На телегах будут перевозить пассажиров в Омской области

Общество
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Батырбек Агимбетов
Чиновники Омской области обсуждают перевод части сельских автобусных маршрутов на обслуживание лошадьми, передает Kazpravda.kz со ссылкой на omskinform.ru.

"Пункт 2.7 – Проработать вопрос осуществления перевозок пассажирским гужевым транспортом на базовой маршрутной сети Омской области", – приводит интернет-издание запись с протокола заседания Омской областной администрации по совершенствованию транспортного обслуживания населения.      

Как отмечает редакция сайта, председательствовал на собрании вице-губернатор Станислав Гребенщиков, присутствовали: руководители областного минтранса, председатель РЭК Сергей Синдеев, руководители транспортных предприятий, депутаты и  главы некоторых районов.

РИА "Омск-Информ" задается вопросом, какие породы лошадей привлекут для перевозок, и каким образом будут перевозиться пассажиры гужевого транспорта. 

"Ну, допустим, лошадей в Омской области еще можно найти, есть даже племенной конезавод. Лошади бывают разных пород, и надо занести в протокол поручение минсельхозу изучение вопроса – выращивают ли в регионе коней соответствующих пород. Опять же, благородное животное требует средств на содержание, и не факт, что она "съест" меньше денег, чем микроавтобус. Минэкономики должно составить бизнес-план... Пассажиров предполагается возить на телегах или верхом? Если на телегах, то какое предприятие их делает?" – пишет новостной портал Омской области. 

Кроме того, отмечает сайт, омские чиновники планируют  сократить областную и районную маршрутную сеть автобусов на 10%, исключить дублирование маршрутов автобусов и электричек, сократить издержки на содержание автовокзалов и автостанций до уровня безубыточности. 

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