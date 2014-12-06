На телеканале "Казахстан" объявили победителей конкурса "Выбор года" Культура Сауле АХМЕТОВА

РТРК "Казахстан" объявила победителей первого конкурса "Жыл таңдауы" ("Выбор года") телевизион­ного сезона корпорации 2013/14 года. Торжественная церемония награждения лауреатов состоялась в Астане, в отеле "Хилтон", сообщает Kazpravda.kz.



На основании исследования компании "ТНС Централ Азия" определены победители в 16 номинациях. Лучшими актерами названы Жулдыз Маханова ("Сырғалым") и Азамат Сатыбалды ("Қара шаңырақ"). Лучший телесериал – "Сырғалым", "Көркемфильм", продюсер Илхам Джалилов, лучший саундтрек к телесериалу – "Көк тарландары", кинокомпания MG Production. В номинации "Лучший телеведущий" победил ведущий и продюсер программы "Айтуға оңай" Бейсен Куранбек, "Лучший спортивный комментатор" – Ермек Төрениязов. Лучшим портретно-публицистическим документальным фильмом стал "Келбет", продюсер Жаныл Асылбекова, лучшей информационно-аналитической программой – "Жаңалықтар", главный редактор ДИП Курманбек Казанбасов.



Также названы победители в номинациях: "Лучшее общественно-политическое ток-шоу" – "Әйел бақыты", ведущая Ляйля Султанқызы; "Лучшая культурно-историческая программа" – "Менің Қазақстаным", продюсер Элла Цой; "Лучшая общественно-познавательная программа" – "Сенбілік таң", ведущая и руководитель проекта Гульмира Дайрабай; "Лучшая музыкально-развлекательная программа" – "Әзіл Әлемі", ведущий и руководитель проекта Турсынбек Кабатов; "Лучший вечерний проект" – "Түнгі студияда Нұрлан Қоянбаев", ведущий и руководитель проекта Нурлан Коянбаев; "Лучший видеоролик" – "Танцующая Астана", генеральный директор ТОО "Vito cinema" Женис Туматаев; "Лучший радиопроект" – радиосериал "Нурсултан Назарбаев. Биография", совместный проект телерадиокорпорации "Казахстан" и "Радио России" (Махат Садык, Вячеслав Умановский); "Лучшая программа для детей" – "Балапан және оның достары", директор ТОО "Ырысы ақ Қазақстан" Ескендир Рысаков.

