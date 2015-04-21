На теннисных кортах Свежий выпуск 545 Юрий МАКАРОВ

В понедельник в трех европейских городах стартовали очередные турниры WTA и ATP с участием наших теннисистов. На Porshe Tennis Grand Prix в немецком Штутгарте Юлия Путинцева не смогла пройти квалификационное сито, а Зарина Дияс в первом круге скрестит ракетки с Сабиной Лисицки (Германия).

Андрей Голубев в Бухаресте (Румыния) на турнире BRD Nastase Tiriac Trophy на старте встретится с итальянцем Симоне Болетти. А в Испании на Barcelona Open Bank Sabadel с призовым фондом почти в 2 млн. евро наш Михаил Кукушкин решительно лишил права выхода во второй круг бразильца Жоана Соузу – 6:1, 6:0.

Сошлись в рукопашной

В Москве прошел III чемпионат мира по рукопашному бою, в котором приняли участие команды из более чем 40 стран. Больше всего наград выиграли хозяева соревнований – россияне. В копилке сборной Казахстана 11 медалей различного достоинства.

На высшую ступеньку пьедестала почета в нашем составе поднялся опытный Руслан Аушев, выигравший турнир в весовой категории до 90 килограммов. Серебряными призерами стали Казбек Сагын (55 кг), Улан Мукашев (60 кг), Айбек Алибек (70 кг), Роза Искаренова (55 кг) и Алена Литвиненко (свыше 75 кг). Медали за третье место получили Арман Оспанов (65 кг), Руслан Мухамбаев (80 кг), Олжас Абзалиев (90 кг), Айдын Айбенова (50 кг) и Анжелика Мухамеджанова (65 кг).

Пока без потерь

На чемпионате мира по хоккею с шайбой среди мужских команд дивизиона I (группа «А»), проходящем в эти дни в польском городе Кракове, сборная Казахстана одержала вторую победу. Со счетом 5:0 (1:0, 3:0, 1:0) подопечные тренера Андрея Назарова взяли верх над командой Венгрии.

Игровое и территориальное преимущество казахстанских хоккеистов было бесспорным на протяжении всего матча. Шайбы в ворота соперников забросили Кевин Даллмэн, Алексей Воронцов, Константин Пушкарев, Вадим Краснослободцев и Константин Руденко.

Наша сборная с шестью очками возглавляет турнирную таблицу. На второе место вышли хоккеисты Италии (5 очков), обыгравшие во втором туре команду Украины со счетом 2:1. Очная встреча между фаворитами назначена на последний день чемпионата – 25 апреля.

Важен командный дух

Десять сильнейших женских сборных собрал в китайском городе Чэнду команд­ный чемпионат мира по шахматам. В борьбу за первенство включились спорт­сменки Грузии, Польши, Китая, США, России, Украины, Казахстана, Индии, Армении и Египта. Представительницы нашей страны на соревнования попали по итогам прошлогодней Всемирной шахматной Олимпиады, заняв на ней 6-е место.

Спортивные цвета Казахстана на шахматном форуме представляют международные гроссмейстеры Жансая Абдумалик, Динара Садуакасова и Гулисхан Нахбаева, международные мастера Гульмира Даулетова и Мадина Давлетбекова. Руководит командой главный тренер сборной РК – международный гроссмейстер Павел Коцур.

В первом туре была одержана победа над командой Индии – 2,5:1,5, а на следующий день казахстанские шахматистки проиграли украинкам – 0,5:3,5. После двух игровых дней вперед вышли команды Грузии (6 очков) и Польши (5,5). До конца чемпионата все команды по круговой системе сыграют друг с другом.



