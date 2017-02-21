​На территории СЭЗ

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Наталья Рыжкова

Меморандум о взаимовыгодном сотрудничестве с СЭЗ подписали руководители компаний на заседании совета по привлечению инвестиций и улучшению инвес­тиционного климата региона.

Запуск завода по производству труб среднего размера планируется в нынешнем году, а для площадки под реализацию госпрограммы по переработке «вышедших в тираж» авто сначала требуется получить землю на территории СЭЗ, участником которой Recycling Company пока не является.

На заседании совета были названы основные направления инвес­тиционной стратегии. По мнению руководства области, в регионе сложился пул инвесторов из иностранных и отечественных компаний. И они могут воспользоваться пакетом предоставляемых преференций в осуществлении новых проектов, отвечающих поставленным Главой государства задачам. 

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