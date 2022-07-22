На TikTok-видео с оскорблениями полицейских отреагировали в ДП Костанайской области

Водителя-нарушителя, оскорбившего полицейских, задержали в городе Костанае, передает Kazpravda.kz со ссылкой на alau.kz.

Как пояснили в пресс-службе Департамента полиции Костанайской области, полицейские начали оформлять материал на водителя, который был без государственного номера, когда нарушитель начал выражаться в их адрес нецензурной бранью, при этом снимая все это на камеру.

Госномер водитель все же повесил, но после пытался скрыться. Полиция его задержала и привлекла к ответственности по части 2 статьи 590 Кодекса РК об административных правонарушениях за управление автомобилем без государственного регистрационного номерного знака.

Кроме того, отметили в ДП, в отношении жителя Костаная начато административное производство по статье «Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника (военнослужащего) правоохранительного или специального государственного органа, органа военной полиции, судебного пристава, судебного исполнителя», а также досудебное расследование по уголовной статье «Оскорбление представителя власти».

Мужчина водворен в камеру временного задержания до решения суда.