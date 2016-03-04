​На транспарентной основе

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Ольга ФАЙНШТЕЙН

Как сообщила пресс-служба ГП РК, Генеральный прокурор проинформировал собеседника о проводимой работе по обеспечению реализации избирательных прав граждан, в том числе по рассмот­рению обращений относительно выборного процесса. А. Даулбаев отметил, что основной акцент в надзорной деятельности сделан на предотвращение и недопущение нарушений, в связи с этим усилена праворазъяснительная работа прокуроров.

Б. Фрлец рассказал о задачах и принципах работы миссии БДИПЧ/;ОБСЕ по подготовке и проведению в Казахстане внеочередных выборов депутатов Мажилиса Парламента РК. Он выразил заинтересованность в получении имеющейся в распоряжении главного надзорного органа информации о применении выборного законодательства и о возможных фактах его нарушения.

Собеседники также обсудили усилия государственных органов, в том числе органов прокуратуры по обеспечению транспарентности выборов. При этом Борис Фрлец с особой признательностью отметил проявленную в ходе диалога максимальную открытость Генеральной прокуратуры Казахстана по поднятым темам. В ходе обмена мнениями Б. Фрлец получил исчерпывающие ответы на вопросы, касающиеся обеспечения законности избирательного процесса, и выразил благодарность за содержательную беседу.

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