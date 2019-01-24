На трассах "Астана – Темиртау", "Алматы – Капшагай" и "Алматы – Хоргос" запустят систему взимания платы



1. Сервис PayWay.kz;

2. Мобильное приложение KazDriver;

3. Интернет-отделение Kaspi.kz;

4. Интернет-банкинг Сбербанка;

5. Интернет-банкинг АТФ Банка;

6. Интернет-банкинг Halyk Bank;

7. Интернет-банкинг Евразийского банка;

8. Интернет-банкинг Capital Bank;

9. Баланс мобильного телефона (Kcell,Activ, Beeline, SMS, USSD,mobile App, Web-приложение )

10. Лицевые счета (предоплата юридических лиц путем заключения договора);

11. Терминалы QIWI, Касса24, Киберплат, Tenge, Wooppay, Salempay;

12. Топливная карта E100.



Важно знать, что стоимость при предоплате для легкового транспорта в 2 раза ниже чем на пунктах взимания платы. В целях сокращения очереди при проезде через пункты взимания платы, АО "НК "КазАвтоЖол" рекомендует оплачивать проезд безналичными способами.



В соответствии со статьей 5-2 Закона "Об автомобильных дорогах", от платы за пользование платными автомобильными дорогами (участками) освобождаются:



– специальные автотранспортные средства при исполнении служебных обязанностей: скорая медицинская помощь; противопожарная служба; аварийно-спасательная служба; дорожно-патрульная служба; военная техника;

– автобусы, осуществляющие регулярные перевозки пассажиров и багажа в пригородных сообщениях и сообщениях, соединяющих населенные пункты, прилегающие к платной автомобильной дороге (участку);

– автобусы районов, прилегающих к платной автомобильной дороге, зарегистрированные в установленном порядке на территории указанной административно-территориальной единицы, для перемещения в пределах одного района;

– грузовые автотранспортные средства, колесные самоходные сельскохозяйственные, мелиоративные машины в пределах отрезков между ближайшими транспортными развязками для пересечения водных преград и железных дорог;

– легковые автомобили физических и юридических лиц районов, прилегающих к платной автомобильной дороге, зарегистрированные в установленном порядке на территории указанной административно-территориальной единицы, для перемещения в пределах одного района.



Для жителей районов, прилегающих к платным участкам автодорог, стоимость абонемента будет составлять 1000 тенге, действовать он будет в течение года. Получить его могут только владельцы автомобилей, зарегистрированных в прилегающих к трассе населенных пунктах. В случае если гражданин живет в одном из прилегающих поселков, но машина стоит на учете в другом месте, оплата производится на общих основаниях. Оформление абонементов будет производится на пунктах взимания платы.



Напомним, с сентября 2018 года система взимания платы на участках автодорог "Астана – Темиртау", "Алматы – Капшагай" функционирует в тестовом режиме.



26 января 2019 года на автодорогах "Астана – Темиртау" (134 км), "Алматы – Капшагай" (42 км), "Алматы – Хоргос" (295 км) состоится запуск системы взимания платы за проезд, передает Kazpravda.kz По информации пресс-службы АО "НК "КазАвтоЖол", функционирование системы на этих участках будет способствовать улучшению качества автодорог республиканского значения, снижению аварийности, совершенствованию логистических коридоров.Для жителей районов, прилегающих к платным участкам автодорог, проводились мероприятия уведомительного и разъяснительного характера: реализована серия общественных слушаний, проведены выездные презентации системы, заслушаны предложения жителей о ставках платы. Таким образом, у пользователей автодорог было достаточно времени на подачу обращений, пожеланий и обсуждение деталей проекта.Плата за проезд для легкового транспорта составит:– "Астана –Темиртау" по предоплате – 200 тенге, наличными – 400 тенге;– "Алматы – Капшагай" по предоплате – 100 тенге, наличными – 200 тенге;– "Алматы – Хоргос" по предоплате – 300 тенге, наличными – 600 тенге.Оплата за проезд по платному участку может производится при выезде с него на пунктах взимания платы или путем предоплаты следующими способами: