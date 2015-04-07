На трассах Шымкента прошел зимний чемпионат РК по велосипедному спорту

Спорт
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Любовь ДОБРОТА
Резко испортившаяся погода, мороз и снег позволили спортсменам в полной мере ощутить, что чемпионат, хоть он и проходит на юге, не зря именуется зимним, сообщает Kazpravda.kz. За стартами наблюдали государственный тренер РК по велоспорту Жетес Сулейменов и вице-президент федерации, олимпийская чемпионка Зульфия Забирова. Она специально приехала в Шымкент, чтобы провести тренерский совет по проблемам и перспективам развития женского велоспорта.

Первое место по итогам чемпионата заняла Алматинская область, чьи гонщики завоевали 8 золотых медалей. На втором месте – спортсмены Алматы. На третьем – ­команда Северо-Казахстанской области. Стоит отметить, что гонка на шоссе среди женщин прошла впервые после многолетнего перерыва.

В индивидуальной гонке на дистанции 20 км лучший результат среди мужчин показал Юрий Натаров. Быстрее всех дистанцию в 40 км преодолел Григорий Штейн. Он же стал победителем заезда на 97 км. Среди женщин на дистанции 10 км победу одержала На­дежда Генелева. Победительницами парно-командной гонки на 20 км стали Екатерина Юрайтис и Надежда Генелева.

Кроме того, в нынешнем году состоялась гонка-критериум, посвященная памяти Ерлана Пернебекова. Результаты этого заезда таковы: один из лидеров первенства, бронзовый призер прошлогоднего республиканского чемпионата и победитель командной гонки Григорий Штейн, практически сразу ушел в большой отрыв от своих преследователей и одержал победу. В индивидуальном зачете среди женщин победителем стала Наталья Сайфутдинова из СКО.

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