На трассу – с героями «Джиро»

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Юрий ЛИФИНЦЕВ
Началась велогонка немного позже назначенного времени: почетные гости приехали на место старта – площадь Республики – прямо с трапа самолета, доставившего их в Алматы из столицы Казахстана. Зато финиш получился таким, каким его себе и представляли организаторы мероприятия – Дирекция международных спортивных проектов и акимат города: с иллюминацией, эффектным светом фар и прожекторов.
В парке Первого Президента в этот выходной день было много отдыхающих, и они с удовольствием присо­единились к собравшимся на финише велогонки участникам стартующего трудового семестра – студентам различных вузов Алматы. А когда на сцену вышли гонщики «Астаны» – победители «Джиро д’Италия» в командном зачете и триумфаторы пяти этапов этой прес­тижной многодневки, небо осветили разноцветные фонарики.
Аким Алматы Аметжан Есимов, по традиции проехавший с земляками всю дистанцию, представил собравшимся героев первого в нынешнем году Гранд-тура. Но было похоже, что алматинцы давно знают этих велогонщиков – и по телевизионным трансляциям, и по встречам в своем городе.
Генеральный менеджер «Астаны» Александр Винокуров, серебряный призер «Джиро-2015» Фабио Ару, бронзовый медалист Микель Ланда, победитель одного из этапов Паоло Тиралонго и наш земляк-казахстанец Андрей Зейц получили из рук акима большой Кубок Алматы. Ахметжану Есимову в свою очередь гости вручили один из прес­тижных призов прошедшей велогонки – майку лучшего молодого гонщика «Джиро д’Италия», полученную неделю назад итальянцем Фабио Ару.
Ну а призами для жителей Алматы стали футбольные мячи, вброшенные в толпу собравшихся акимом и знаменитыми велосипедистами. Заодно это было и приглашение горожанам прийти 12 июня на Центральный стадион, чтобы поддержать футбольную сборную Казахстана во время отборочного матча чемпионата Европы с национальной командой Турции.
Как всегда, на финише было немало индивидуальных призов. Самым оригинальным велосипедом ночного пробега был признан аппарат в американском стиле Батырбека Толкынбека, самыми юными участниками соревнований стали Алихан Бекишев и Амели Махамбетжан. Завершился спортивный вечер нескончаемой раздачей автографов, фотосъемками со знаменитыми гонщиками и концертом мастеров эстрады.

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