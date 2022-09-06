На треть снизили стоимость заявленного роста тарифа на электроэнергию в Костанайской области

Хотели больше, получили меньше

ТОО «Костанайский ЭнергоЦентр» планировало повысить стоимость своих услуг с 26,62 тенге⁄кВт•ч с НДС (23,77 тенге⁄кВт•ч без НДС) до 29,85 тенге⁄кВт•ч с НДС (26,65 тенге⁄кВт•ч без учета НДС). То есть фактически при таком раскладе рост составил бы 12,1%. Причем ввести новые тарифы предприятие намеревалось с 1 августа.

Соответствующую заявку ТОО «КЭЦ» подало в департамент по регулированию естественных монополий в конце июня. Однако в ДКРЕМ перенесли срок вступления в действие нового тарифа на 1 сентября, да и вообще посчитали, что рост, о котором заявляет ТОО, не обоснован.

«По результатам рассмотрения заявки тариф был снижен до обоснованного уровня в размере 27,86 тенге⁄кВт•ч с НДС, или на 1,24 тенге больше ранее действовавшего, – пояснили в ДКРЕМ. – В процентном соотношении это 4,7%».

Вместе с тем, устанавливая цены для населения, антимонопольный департамент придерживался позиции их сдерживания и распределения нагрузки на других потребителей. Таким образом, ценообразование для населения сложилось ниже реальной стоимости электроэнергии.

Можно констатировать, что за последние шесть лет (с 2016 по 2022 год) ее цена для населения изменилась с 17,58 тенге⁄кВт•ч до 18,89 тенге⁄кВт•ч, то есть на 1 тенге 31 тиын. Это ниже средней отпускной цены на 30%, тогда как для бюджетных организаций и юридических лиц она оказалась выше.

Сейчас на цену электроэнергии для населения в Костанайской области влияет пилотный проект по поэтапному сокращению разницы и отмены дифференциации тарифов между группами потребителей в соответствии с постановлением Правительства РК.

Таким образом, в настоящее время тариф на электроснабжение для физических лиц составляет 20,73 тенге⁄кВт•ч (18,51 тенге⁄кВт•ч без НДС), для юридических лиц – 33,77 тенге⁄кВт•ч (30,15 тенге⁄кВт•ч без НДС), а для бюджетных организаций – 57,79 тенге⁄кВт•ч (51,60 тенге⁄кВт•ч без НДС).

При этом отклонение цены от ранее утвержденной из-за действия пилотного проекта для первой группы потребителей составляет 1 тенге 83 тиын, или 9,7%, для второй – 1 тенге 07 тиын, или 3,3%, для третьей – 1 тенге 82 тиын, то есть 3,3%.