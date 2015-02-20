На треть увеличилось число несовершеннолетних рожениц в Костанайской области 

Происшествия
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фото с сайта ng.kz
За прошедший год число несовершеннолетних рожениц в Костанайской области увеличилось на треть, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт издания "Наша газета".

"Общее падение нравов не лучшим образом сказывается на здоровье населения. В частности, зафиксирован рост числа родов, принятых у несовершеннолетних в возрасте от 15 до 17 лет, – с 228 в 2013 году до 322 в 2014-м. Регистрируются случаи заражения беременных болезнями, передающимися половым путем: 50 за 2014 год, причем 12 из них – у подростков", – рассказал начальник первого управления прокуратуры области Аскар Сыздыков в ходе коллегии.

Одной из причин сложившейся ситуации прокурор назвал попустительство родителей. Так, из-за халатного отношения взрослых 14-летняя ученица 7-го класса СШ № 17 сожительствовала с 20-летним мужчиной в течение года, что привело к нежелательной беременности и аборту. Помимо этого невыполнение родителями своих обязанностей привело к смерти неродившегося младенца. По данным Сыздыкова, жительница Костаная К., находясь на 8-м месяце беременности, в период новогодних праздников употребляла по одной бутылке водки в день. В итоге 10 января 2014 года была зафиксирована внутриутробная смерть ребенка. 

Представитель надзорного органа не оставил без внимания и факты некачественного оказания медуслуг, в результате которых наступили летальные исходы. "Возмущение общественности вызвал случай, когда работниками Мендыкаринской ЦРБ 6 марта прошлого года диагностировано мертворождение плода у гражданки Сатаевой. Тело ребенка было передано родственникам для захоронения, но по дороге домой он начал подавать признаки жизни. Ребенок был доставлен в Костанайскую областную детскую больницу, где скончался 9 марта 2014 года. По данному факту прокуратура района возбудила уголовное дело, которое позже было прекращено по примирению сторон. Первым управлением выявлено, что по вине отдельных врачей в 2014 году не получили вовремя прививки 54 ребенка. Лишь вмешательство прокуратуры помогло исправить ситуацию", – отметил Аскар Сыздыков. 

Наряду с этим была отмечена и положительные тенденции. Так, если в начале 2000-х годов коэффициент младенческой смертности составлял 20 умерших на 1 000 родившихся, сейчас этот показатель составляет 14. К минимуму сведена и материнская смертность, по итогам 2014 года зафиксирован только один случай.

Прокуратура региона выявила также факты применения пыток полицейскими. "Имеется 14 заявлений о пытках, по которым проводится расследование. В 2013 году на применение пыток к подследственным поступили 22 заявления, а в 2014 году – 14, то есть их число снизилось на 36,4%. Прокуратура области внесла представление в адрес руководства ДВД в отношении применения пыток, однако оно не было рассмотрено соответствующим образом. Поэтому прокурор области внес представление в отношении ДВД области, которое Генеральной прокуратурой поддержано и направлено министру внутренних дел РК", – сказал начальник второго управления прокуратуры области Азамат Курманов. 

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