На треть выросло число зарегистрированных за месяц авто в Казахстане

По сравнению с соответствующим периодом прошлого года их количество увеличилось на 27,3%.

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В январе в Казахстане было поставлено на учет более 126 тыс. единиц автотранспорта, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК.

Отмечается, что эта цифра на треть выше прошлогоднего показателя. Так, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года этот показатель увеличился на 27,3%, в том числе легковых автомобилей – на 25,9%, грузовых автомобилей – на 39,5%, автобусов - в 2 раза.

По состоянию на 1 февраля, количество зарегистрированных авто в Казахстане составило 4 518,7 тыс. единиц, из них 87,9% – легковые автомобили, 10% – грузовые и 2,1% – автобусы.

Как сообщает ведомство, количество пострадавших в ДТП уменьшилось на 2,7%. За январь было зарегистрировано 844 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадало более 1200 человек.

По данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК, по состоянию на 1 февраля страховыми организациями по обязательному страхованию ГПО автовладельцев было осуществлено почти 8 тыс. страховых выплат на сумму 4,3 млн тенге.