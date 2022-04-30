Фото: Kazpravda.kz/Талгат Аханов
Происшествия
На три года посадили замначальника миграционной службы Павлодарской области

В Павлодарской области осужден к трём годам лишения свободы заместитель начальника отдела миграционной службы УП г.Павлодар капитан полиции Е.Аубакиров, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по противодействию коррупции.

"Он получил взятку от гражданина Республики Узбекистан за непривлечение к административной ответственности по факту нарушения миграционного режима", - проинформировали в Антикоррупционной службе.

Отметим, на днях в Павлодарской области задержали заместителя начальника областного департамента полиции по подозрению в хищении бюджетных средств.

Также вчера, 29 апреля, сотрудники департамента по противодействию коррупции задержали начальника миграционной службы департамента полиции Атырауской области Руслана Адилова.

Как стало известно, 27 апреля Руслан Адилов вместе со своим братом подстрекали гражданина Республики Молдова, которому грозило выдворение за пределы РК, к даче взятки судье Атырауского городского суда. Взятку в размере 6 тысяч долларов полковнику Адилову передал директор рекрутингового агентства, но братья не передали деньги судье, а оставили себе. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 28 – ч. 3 ст. 367 ("Подстрекательство к даче к даче взятки группой лиц по предварительному сговору").

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