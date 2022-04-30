На три года посадили замначальника миграционной службы Павлодарской области

В Павлодарской области осужден к трём годам лишения свободы заместитель начальника отдела миграционной службы УП г.Павлодар капитан полиции Е.Аубакиров, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства РК по противодействию коррупции.

"Он получил взятку от гражданина Республики Узбекистан за непривлечение к административной ответственности по факту нарушения миграционного режима", - проинформировали в Антикоррупционной службе.

Отметим, на днях в Павлодарской области задержали заместителя начальника областного департамента полиции по подозрению в хищении бюджетных средств.