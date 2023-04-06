На три миллиарда тенге обманули алматинцев онлайн-мошенники

Если пять лет назад в абсолютных цифрах суммарный годовой ущерб горожан от преступлений в онлайн-среде составлял 1,7 млн тенге, то к этому году он дорос до 3 млрд тенге. Об этом сообщил руководитель алматинской полиции Арыстангани Заппаров на традиционном отчете перед алматинцами.

Подспорьем к развитию киберпреступности стала ситуация с ограничениями в период пандемии: большая часть населения перешла на изолированный способ жизне­деятельности и вынуждена была осваивать практику интер­нет-покупок, доставки и других финансовых операций в режиме онлайн.

– В свете таких событий злоумышленники также адаптировались и перешли от контактного способа совершения мошенничеств к бесконтактному, – заключил Арыстангани Заппаров.

Для защиты граждан от такого рода посягательств специалисты используют проверенные временем способы пресечения преступной деятельности, разрабатываются новые приемы.

– Мы, прежде всего, исполь­зуем возможности информа­ционной программы «Кибернадзор», которая предназначена для систематизации и оптимизации работы по выявлению и блокированию противоправных материалов в Интернете, – сообщил начальник полицейского ведомства. – Программа позволяет в автоматическом режиме направлять на блокировку ссылки на сайты с признаками противоправного контента. Нами выявлено и направлено свыше 1,4 тысячи ссылок и сайтов, которые заблокированы, либо к ним ограничен доступ на территории всей страны. Результаты комплексной работы говорят сами за себя – удалось добиться снижения регистрации интернет-мошенничеств на 32,8 процента.

Среди новых приемов борьбы с интернет-мошенничеством – биометрия и двойная аутентификация. Департамент полиции Алматы специально проводил встречи с администраторами ведущих интернет-платформ, где обсуждалась возможность повышения критериев информационной и экономической безопасности ресурсов для профилактики мошенничества. Таким образом удалось договориться о введении дополнительных мер, в числе которых режим распознавания лица и двойная проверка подлиннос­ти пользователя.

Для повышения эффективности борьбы с киберпреступ­ностью в прошлом году в Алматинской академии МВД создан киберцентр, где сотрудники разрабатывают новые программы безопасности, изучают интернет-среду и учатся отличать и оперативно исключать из Сети противоправные ресурсы.