На три области Казахстана обрушится шторм

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В трех областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение, сообщает Кazpravda.kz
со ссылкой на РГП "Казгидромет".
Днем 17 октября в Кызылординской области ожидается дождь, местами сильный, 18 октября осадки, местами сильные – дождь с переходом в мокрый снег. Ветер западный местами 15-20 м/с, порывы до 23 м/с. Днем 18 октября резкое понижение температуры до 5-10 градусов, местами 15 градусов тепла.
Также в Южно-Казахстанской области 18 и 19 октября ожидаются осадки, местами сильные – дождь с переходом в мокрый снег. 18 октября ветер юго-западный 15-20, местами порывы до 23-28 м/с. Резкое понижение температуры днем 18 октября до 5-10 градусов, местами 15 градусов тепла.
В Жамбылской области в эти дни ожидается дождь, местами сильный, ветер юго-западный, местами 15-20, порывы до 23-28, на юго-западе области более 30 м/с. Резкое понижение температуры днем до 10-15 градусов, местами 7 градусов тепла.
Вероятность шторма 90-95%