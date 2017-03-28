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​На трибуне – ветераны

Юрий Макаров

Как сообщает пресс-служба Казахстанской лиги детского и юношеского футбола «Жас Кыран», на трибунах стадиона ЦСКА можно было увидеть ветеранов футбола Куралбека Ордабаева, Виктора Каткова, Михаила Гурмана, Сергея Волгина, Валерия Малыгина, игрока «Кайрата» и известного спортивного комментатора Диаса Омарова, а также специально приехавшего из Греции на турнир в качестве почетного гостя легендарного кайратовца, мастера спорта международного класса СССР Евстафия Пехлеваниди.

Сообщаем результаты матчей, сыгранных в первые два дня соревнований: «Академия» (Душанбе) – «Вельвет» (Алматы) – 1:0, «Зенит» (Санкт-Петербург) – «Кайрат» (Алматы) – 1:1, «Пахтакор» (Ташкент) – «Дордой» (Бишкек) – 0:0, «Академия» – «Кайрат» – 0:2, «Дордой» – «Зенит» – 0:0, «Вельвет» – «Пахтакор» – 0:7.

С «серебром» и «бронзой»

На Малой спортивной арене московского олимпийского центра «Лужники» два дня проходили борцовские схватки в рамках Кубка мира по самбо «Мемориал А. А. Харлампиева». В борьбу за медали включились три потока спортсменов – около 200 атлетов из 29 стран. В конечном итоге всюду первые места в неофициальном командном зачете выиграли родоначальники самообороны без оружия – россияне. На их счету больше всего золотых медалей.

В женском турнире казах­станские спортсменки выиграли четыре бронзовые награды. Их получили Гульнур Ерболова (весовая категория до 52 кг), Ажар Кенбейл (60 кг), Динара Жумабае­ва (64 кг) и Арайлым Шегенова (80 кг). На вторую ступеньку пьедестала почета в мужском разряде поднялись Беимбет Канжанов (52 кг) и Ерасыл Кажыбаев (свыше 100 кг), а третье место занял Нурбол Сериков (68 кг). И, наконец, в боевом самбо у казахстанцев две бронзовые медали, завоеванные Шынгысом Кажиакпаровым (62 кг) и Мейржаном Бактыбаевым (82 кг).

Осечка в Ереване

Сборная Казахстана по футболу провела в Ереване очередной матч европейского квалификационного турнира к чемпионату мира-2018. Подопечные главного тренера Александра Бородюка, для которого поединок против национальной команды Армении был первым официальным в этой должности, пытались нейтрализовать самого именитого игрока хозяев поля – Генриха Мхитаряна, с успехом выступающего за «Манчестер Юнайтед». И в первом тайме это им удавалось.

Но на 75-й минуте Мхитарян все-таки снайперски «выстрелил» из-под защитников и открыл в игре счет. А уже через 2 минуты красиво с лету пробил вышедший на замену Арас Эзбилиз – 2:0 в пользу команды Армении. В активе сборной Казахстана после пяти проведенных матчей лишь два набранных очка и прочное последнее место в отборочной группе «Е».

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