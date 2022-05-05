На турнир в Албанию

Юношеская женская сборная Казахстана по футболу до 17 лет участвует в международном турнире развития УЕФА, который пройдет в городе Дуррес (Албания), где сыграет против сверстниц из этой страны, Черногории и Косово. Напомним, что команда провела недельный сбор на базе национальных сборных в Талгаре (Алматинская область).

В список команды вошли вратари Асель Ануарбек (СДЮСШОР № 17), Алина Комарова («Шахтер»); защитники Аделия Беккожина, Анастасия Перейма (обе – «Астана»), Асель Орынбай («БИИК-Шымкент»), Гулизат Рысбек (СДЮСШОР № 17), Александра Набокова («Шахтер»), Асыл Какен («Жетысу»); полузащитники Аяжан Шамбаева («Актобе»), Алина Лозукова (СДЮСШОР № 17), Диана Накыпбек («Шахтер»), Дарья Дармодехина («Алтай»), Аяжан Кожабекова («Аксу»), Анель Бланк («Жетысу»), Элина Ирисметова («Туран»), Жанеля Ержанова, Анеля Мамырова (обе – «Томирис-Туран») и нападающие Алина Хан, Валерия Попова (обе – СДЮСШОР № 17), Анель Максат («Кайрат»).

Тренерский штаб: Александра Рудикова – старший тренер, Евгений Морунов – ассистент старшего тренера, Орынбасар Дауренбекова – ассистент старшего тренера, Александр Борисов – тренер вратарей.