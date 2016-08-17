На турнире в Тольятти "Барыс" одолел клуб "Куньлунь Ред Стар"

Фото с сайта ХК "Барыс"
Во втором матче предсезонного турнира "Кубок Лады" в Тольятти столичный хоккейный клуб "Барыс" одержал победу над китайским новичком КХЛ – клубом "Куньлунь Ред Стар", передает Kazpravda.kz
со ссылкой на Vesti.kz
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Подопечные Андрея Назарова обыграли китайский "Куньлунь Ред Стар" со счетом 3:0. Первую шайбу в матче забросил Роман Старченко, отличившийся на 11-й минуте. Во втором периоде Брэндон Боченски (28-я минута) и Никита Михайлис (31-я) установили окончательный результат.
Эта встреча стала уже третьей между "Барысом" и "Куньлунь Ред Стар" в нынешнем межсезонье. В первом матче китайские хоккеисты нанесли травму лидеру астанинцев Дастину Бойду, который из-за перелома ноги пропустит несколько месяцев. Вторая игра, проходившая в Астане в турнире на Кубок Президента РК, запомнилась дракой, которую устроил Дамир Рыспаев. В ответ тренерский штаб "Куньлунь Ред Стар" увел команду со льда, а КХЛ запретила защитнику "Барыса" принимать участие в предсезонных играх.
Следующим соперником "Барыса" на "Кубке Лады" станет "Автомобилист". Встреча пройдет 17 августа и начнется в 16.00.