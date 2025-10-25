На участке транзитного коридора "Западная Европа – Западный Китай" проведен ремонт

Автодороги
8

Сдан в эксплуатацию очередной участок среднего ремонта на автодороге Актобе-Мартук-граница РФ, передает Kazpravda.kz

Фото: акимат Актюбинской области

Средний ремонт трассы республиканского значения, входящий в транзитный коридор «Западная Европа – Западный Китай», начался в текущем году.

Данная дорога II технической категории была построена 13 лет назад.

Протяженность отремонтированного участка между селами «Кенсахара - Вознесеновка» и «Жайсан – граница РФ» составляет 34 км.

По проекту были предусмотрены укладка нижнего слоя покрытия из крупнозернистой асфальтобетонной смеси – 4 км, укладка верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси – 34 км, укрепление обочин из фрезерованного материала, нанесение дорожной разметки на полном участке дороги.

Кроме этого, на следующий год планируется средний ремонт на данной автодороге общей протяженностью 7,5 км.

#трасса #ремонт #Западная Европа – Западный Китай

