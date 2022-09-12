На учебный процесс не влияет?

Как минимум в 19 школах Павлодарской области не завершили ремонт к началу учебного года. В судах уже 10 исков, еще 12 готовятся. Однако власти региона старались не придавать этот факт огласке, заверяя общественность, что только в двух селах ситуация непростая.

Сомнения в том, что к 1 сентября дети сядут за свои парты, возникли у жителей трех городов и нескольких сел уже во второй половине августа: то и дело в соцсетях появлялись жалобы с фото- и видеодоказательствами, что в школах куча недоделок. Пус­тые проемы окон, непокрытая кровля, разобранный пол, отсутствие перил и многое другое – люди боялись, что закончить работы подрядчики не успеют.

На традиционном брифинге 18 августа руководитель управления образования Самал Айтказина пообещала, что к 25 августа будет понятно, какие есть риски, время, мол, еще есть, должны успеть. Аким области Абылкаир Скаков, объезжая школы Павлодара 25 августа, был полон оптимизма. В пресс-службе акима тогда сообщили, что 1 сентября учащиеся 44 павлодарских школ начнут обучение в обновленных зданиях. Из запланированных 46 образовательных учреждений на 90% завершены ремонтные работы. Две школы, которые не примут детей 1 сентября, – это Сарышыганакская школа сельской зоны Аксу и Абайская школа села Голубовка Иртышского района.

Между тем для родителей и детей было вполне очевидно, что много где и много чего доделать не успеют: школы № 9, 5, им. Б. Момышулы (22-я) в Павлодаре, СОШ им. Е. Бекмаханова в Баянаульском районе, Кенесская школа в Павлодарском районе, СОШ № 18 Экибастуза, СОШ № 4 Аксу и не только.

После управление образования регио­на полторы недели хранило упорное молчание, не пытаясь ответить на воп­росы жителей и прессы о том, какова же реальная картина в школах области. Да, 1 сентября линейки действительно состоялись везде, кроме Сарышыганака и Голубовки (часть аксуских детей сейчас подвозят в начальную школу соседнего села Суаткол, старшее и среднее звено – в местный ДК, а иртышане занимаются в здании сельского клуба), только это вовсе не значило, что ремонт в остальных завершен. Ну и излюбленная формулировка чиновников «работы не влияют на учебный процесс» сути дела не меняет. Хотя бы потому, что любая стройка – это опасность, шум, ограничения, в трех школах сейчас дети даже пообедать не могут нормально – столовые не готовы.

И тем не менее власти не спешили объяс­ниться. И даже когда руководство управления образования решилось на встречу с прессой уже в сентябре, назвать точные цифры с первого раза не получилось.

Сначала Самал Айтказина сказала, что не завершили ремонт к 1 сентября в 14 школах (не считая двух самых проблемных, где детей перераспределили). Когда дошло до конкретных перечислений, выяснилось, что в эту цифру не включили как минимум три павлодарские школы, где – все горожане видят – ремонт еще идет. В итоге уже после брифинга прессе предоставили окончательный список из 17 объектов. Но не тут-то было.

Оказалось, что и в этот злосчастный перечень не включили павлодарские школы, в которых делали ремонт за счет средств подушевого финансирования – сколько таких учебных заведений не до конца подготовили к 1 сентября, в управлении сказать не смогли, но согласились, что и они есть.

Откровенно говоря, сложно объяснить такую путаницу в данных управления образования чем-то, кроме как желанием скрыть реальную картину или полной беспомощностью. Тем более сейчас, когда занятия уже начались и каждое слово легко проверить, просто придя в школу. Да даже заходить не нужно – наружные работы ведь не замаскировать.

Объясняя непростую ситуацию, руководитель ведомства Самал Айтказина привела два главных аргумента: в этом году ремонтируют как никогда прежде много школ, и вообще, делать капремонт или реконструкцию по строительным нормам можно и нужно дольше, чем длятся каникулы. Об этом говорил и Абылкаир Скаков, утверждая, что родители школьников заверили – готовы терпеть неудобства, лишь бы сделали хороший ремонт.

Безусловно, в этом есть доля истины, и немалая. По данным управления, в 2022 году принципиальное обновление коснулось 38 сельских и 8 городских школ, из них 33 объекта в рамках областного проекта модернизации школ, 4 – по проекту ­«Заманауи мектеп» и 9 – по прог­рамме «Ауыл – ел бесігі». Суммарный бюджет опять же для региона невиданный – 9,2 млрд тенге.

Кстати, после августовского объезда акимом школ именно на этом делала акцент пресс-служба главы региона, сообщая, что «каждая пятая школа в стране ремонтируется в Павлодарской области», ведь на масштабный проект по комплексному ремонту учебных учреждений региона выделили 9,2 млрд тенге, что в 14 раз больше по сравнению с предыдущими годами. «Этот показатель является самым высоким по стране», – рапортовали в акимате.

Правда, эта цифра, как нам удалось выяс­нить, тоже не окончательная, поскольку в нее опять-таки не вошли школы, отремонтированные в рамках поду­шевого финансирования. Видимо, там работы не такие комплексные или не такие значимые (и даже их кое-где не успели завершить). Так что управление образования в своих отчетах основывается только на 46 школах. Они, конечно, не новые: четыре из них капитально не ремонтировали около 60 лет, у 15 срок экс­плуатации – полвека, у 11 – более 40 лет, еще 10 школ старше 30 лет.

По данным Самал Айтказиной, по 32 школам с подрядчиком договоры заключали в феврале-марте, работы стартовали уже в апреле-мае. После уточнения бюджета и выделения дополнительных средств нашли подрядчиков и подписали договоры еще по 14 объектам – эти работы начали в июне-июле. Также глава управления подчеркнула, что по соответствующим строительным экспертизам на капитальный ремонт требовалось от двух до пяти месяцев.

– Однако некоторые подрядчики даже если начали работу в апреле-мае, кто-то в июне, не уложились в сроки, указанные в договоре, – подчеркнула Самал Айтказина. – Школы инициировали исковые заявления в суд. Уже подали 10 исков, готовятся иски еще по 12 объектам образования.

И вот теперь – самое интересное. Большая часть исков касается всего лишь двух подрядчиков – павлодарского ТОО «КазЕвроСтрой» и шымкентского ТОО «ГрадСтройСервис». Эти две фирмы выиграли больше половины конкурсов: первая ремонтирует 11 школ на 3,4 млрд тенге (на семи объектах работает сама, остальные – в субподряде), вторая – 13 школ на 2,1 млрд тенге (данными по субподрядам управление образования не располагало).

– По обеим фирмам были поданы исковые заявления в суд и еще готовятся. По «КазЕвроСтрою» подано одно, готовятся шесть, по «ГрадСтройСервису» подано шесть и готовятся три, – сообщила руководитель отдела инвестиционных проектов и материально-технического обеспечения управления образования Екатерина Гоман.

В ведомстве подчеркнули: влиять на результаты госзакупок не могут, тем более что названные фирмы выиграли тендеры не только потому, что предложили более низкую цену. Они показали, что имеют опыт и обладают достаточным количеством техники и сотрудников для такого объема работ (откуда тогда субподряды? – Прим. авт.).

То ли опыт не помог, то ли сил и средств оказалось не столько, сколько было на бумаге, но справиться со своими обязательствами фирмы не смогли. А заказчики не смогли добиться исполнения этих обязательств. О рекордах финансирования говорили громко, а о проблемах предпочли умолчать. Когда выделяли миллиарды, возможности бюджета просчитали, а возможности строительного рынка? Свои силы для контроля тоже не оценили?

Ситуация, честно говоря, не новая и лишний раз доказывающая – законодательство о госзакупках нужно менять. Продумывать инструменты для контроля, например, реальной, а не номинальной проверки мощностей потенциальных победителей, прописывать разрешенную долю субподряда и, конечно, ограничивать одномоментные объемы. Не класть яйца в одну корзину – это правило действует не только для финансовых инвестиций.