​На учебу – самых достойных

Вероника Мелль

Открывая заседание, Гульшара Абдыкаликова указала на необходимость принятия мер для качественного отбора претендентов, чтобы образование за рубежом получали казахстанцы, стремящиеся к повышению профессионального уровня и способные конкурировать в глобальной экономике знаний. Она обратила внимание участников заседания на то, что Глава государства в своей программной статье «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» подчеркивает: «Каждый казахстанец должен понимать, что образование – фундаментальный фактор успеха в будущем. В системе приоритетов молодежи образование должно стоять первым номером».

Государственный секретарь добавила, что при отборе претендентов на президентскую стипендию «Болашак» следует основываться на соблюдении принципа меритократии и учитывать приоритеты социально-экономического развития страны.

В ходе заседания был заслушан отчет министра образования и науки Ерлана Сагадиева об исполнении протокольных поручений Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом. Также рассмотрен ряд вопросов, касающихся реализации стипендии «Болашак».

Решением комиссии одобрен План развития международной стипендии «Болашак» на 2018–2025 годы, утверж­ден Перечень приоритетных специальностей на следующий год, который содержит 160 позиций, направленных на реализацию задач Третьей модернизации страны. На 2018 год предусмотрено 555 стипендий.

В текущем году стипендии присуж­дены 309 претендентам, которые пройдут обучение в магистратуре и докторантуре, а также будут направлены на стажировки в ведущие научные и производственные центры мира.

По итогам заседания Государственный секретарь РК Гульшара Абдыкаликова дала ряд поручений по дальнейшей реа­лизации международной стипендии «Болашак». 

