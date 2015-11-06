​На учебу в Чехию

Асель МУКАНОВА

Приветствуя чешскую делегацию, ректор КазАТУ Ахылбек Куришбаев рассказал немного о первом в городе, основанном еще в 1957 году, вузе. КазАТУ – один из крупнейших вузов страны, здесь по 37 специальностям учатся около 12 тыс. студентов и работают 2 тыс. преподавателей и обслуживающего персонала. Он входит в состав топ-700 лучших вузов мира в числе девяти из нашей страны и в пятерку лучших в Казахстане.

– Мы сейчас вместе с зарубежными партнерами усиливаем научную составляющую университета, адаптируем учебную программу с лучшими зарубежными аналогами, – сказал А. Куришбаев, подчеркнув также хорошие связи с чешскими коллегами. – Три ведущих профессора из Чехии в прошлом году прочитали лекции нашим студентам, 15 наших преподавателей и 14 магистрантов прошли стажировку в вузах и НИИ Чешской Республики.

КазАТУ поддерживает творческие связи с четырьмя вузами ЧР – это Технологический университет в Брно, Чешский технический университет, Университет Паласки и Чешский университет естественных наук. Широкие контакты обеспечиваются как в науке, так и в образовании. А нынешний визит, выразил уверенность ректор КазАТУ, придаст новый импульс чешско-казахстанским отношениям между вузами.

Мариан Юречка в свою очередь отметил интерес и огромный потенциал к расширению взаимоотношений, в том числе в сфере исследований. Три тысячи казахстанских студентов сегодня учатся в Чехии, в том числе 240 – в Университете им. Менделя в Брно.

– Я знаю, что Казахстан желает повысить свой потенциал в области выращивания овощей и фруктов, и в этом может помочь сотрудничество с факультетом садоводства Университета в Брно, – сказал чешский министр и пожелал еще больше развивать взаимодействие и обмен студентами.

Посол ЧР в РК Элишка Жигова поддержала коллегу, рассказав, как казахстанцы, отучившиеся в Чехии и вернувшиеся на родину, становятся почетными послами дружбы, и выразила надежду, что и чешские студенты смогут приезжать на обу­чение в Казахстан.

А поводов для этого немало. Проректор КазАТУ Сергей Могильный пригласил чешских профессоров и студентов в Международную летнюю школу по лесному хозяйству, которая уже в третий раз пройдет в Астане на английском и русском языках. Кроме того, возможно сотрудничество в таких областях, как интродукция и разведение морозоустойчивых деревьев, сельскохозяйственное машиностроение, в которых Чехия преуспевает. Трансферт технологий был бы интересен в пищевой промышленности: Чехия входит в десятку стран по переработке молока, имеет передовой опыт в переработке масличных культур, а именно рапса и пищевого мака. Так что взаимовыгодное сотрудничество имеет большой потенциал, залогом которого стал подписанный ректорами КазАТУ и Университета им. Менделя в Брно договор. 

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