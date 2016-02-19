​На учебу в Индию

Приветствуя гостей, многие из которых уже прошли обучение по вышеназванным программам, посол Индии в РК Шри Харш Кумар Джайн рассказал об особенностях и преимуществах этих образовательных курсов. ITEC – программа индийского технического и экономического сотрудничества – дает возможность ее участникам повысить уровень квалификации по различным специальностям. Она начала действовать с 1964 года, и в настоящее время в рамках программы предусмотрено более 200 различных курсов, которые предлагают свыше 40 ведущих институтов в разных городах Индии. С начала 90-х наша республика, наряду с другими странами мира, также стала партнером ITEC. И сотни казахстанских врачей, учителей, инженеров и государственных служащих уже прошли обучение по ней.

ICCR осуществляется Индийским советом по культурным связям, она рассчитана на студентов и аспирантов, получающих преддипломное и последипломное образование. Огромное преимущество обеих программ в том, что практически все затраты по обучению и проживанию в Индии берет на себя приглашающая сторона.

О том, насколько полезна и интересна была их учеба, на встрече рассказали выпускники программ ITEC и ICCR. Они выразили огромную благодарность правительству Индии за то, что смогли не только существенно повысить свой образовательный и профессиональный уровень, но и познакомиться с культурой этой древнейшей страны.