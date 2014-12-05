Свежий выпуск На учебу за границу Айгуль Сыздыкова, пресс-служба ДУИС по Павлодарской области

После окончания в 2011 году Павлодарского юридического колледжа Минюста РК лейтенант Досымжанов был направлен на службу в уголовно-исполнительную инспекцию областного центра, параллельно он поступил на юридический факультет Инновационного евразийского университета.

Решение изучать опыт западных стран в области пробации Ержан принял в 2012 году. Как и планировал, после получения степени бакалавра он начал собирать документы на «Болашак».

– О стипендии Президента Казахстана Нурсултана­ Назарбаева мне известно было довольно давно, но о подробностях набора и требований узнавал через элект­ронный портал организации «Болашақ». Для того чтобы поступить в магистратуру и получить стипендию, пришлось много потрудиться. На все ушло около двух лет, – рассказывает он.

Минувшим летом, после прохождения тестирования IELTS на знание английского языка, Ержан успешно сдал экзамены, затем было психологическое тестирование, IQ-тест, собеседование с членами комиссии. Кроме всего этого, на получение стипендии влиял средний балл успеваемости в вузе и необходимый трудовой стаж на государственной службе.

– Поскольку я уже работаю в службе пробации, изу­чение зарубежного опыта для меня очень важно, ведь по окончании учебы я планирую и дальше служить в уголовно-исполнительной системе Казахстана, – говорит он.

За оказанную помощь и поддержку юноша особенно благодарен начальнику департамента УИС по Павлодарской области подполковнику юстиции Ерсайыну Нуртазинову, а также своим наставникам – майору юстиции Асету Сатыбалдину и подполковнику юстиции Гульнар Бакировой.



