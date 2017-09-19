На учениях "Запад-2017" в России вертолет дал залп по зрителям

Закон и Порядок
Во время белорусско-российских учений "Запад-2017" на полигоне "Лужский" в Ленинградской области боевой вертолет Ка-52 из-за сбоя выполнил непроизвольный пуск ракет класса "воздух-земля" по зрителям, из-за чего двое человек оказались в госпитале, сообщает РБК.

По информации пресс-службы Западного военного округа, экипажи ударных вертолетов Ми-28Н и Ка-52 армейской авиации "отработали задачи воздушной разведки, нанесение ракетного удара по наземным целям и прикрытие наземной группировки войск с воздуха".

Как уточняется, вертолеты летели на цели, когда произошел инцидент.

"Оставалось метров 500, по заданию на боевом пути включаются цепи вооружения, они включили, но там что-то "коротнуло", и ракеты сошли сами. Из-за большого разлета осколков сгорели как минимум два автомобиля, два человека получили тяжелые травмы. Пострадали, скорее всего, журналисты", – рассказал осведомленный источник 66.ru.

