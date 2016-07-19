​На урок – без телефона

Руководитель городского отдела образования Жанат Тажиева, докладывая о проводимой в этом направлении работе, отметила, что родители должны более внимательно относиться к досугу детей. Главный педагог города считает: использование смартфонов со свободным выходом в Интернет отвлекает детей от уроков.

1 сентября в школах города будет запущена программа «Школьный электронный контроль», предназначенная для родителей. С ее помощью папы и мамы смогут отслеживать успеваемость своих детей, посещаемость ими уроков, знакомиться с расписанием. Система также предусматривает автоматическую отправку SMS-сообщений, если ребенок опоздал на занятия.